Inter, Antonio Conte in silenzio dopo la partita

Antonio Conte rimane in silenzio dopo la partita tra Sassuolo-Inter, vinta dai nerazzurri per 4-3: il tecnico leccese, vittima dell'influenza, ha deciso di lasciare la parola al vice Cristian Stellini e ha evitato qualsiasi contatto con la stampa.

A Dazn Stellini ha tranquillizzato sulle condizioni dell'allenatore salentino: "E' un po' provato, già prima della partita aveva un po' di febbre. Lui la gara la vive intensamente, dà tutto ed era provato e stanco. Dei problemi intestinali lo tengono lontano dalle interviste".

Il black-out nel finale ha fatto arrabbiare Conte: "Riprendere il cammino dopo le soste non è mai facile, coi giocatori che arrivano tardi dalle Nazionali ci sono sempre difficoltà. Oggi dopo 70 minuti buonissimi dove abbiamo dominato abbiamo avuto le difficoltà, c'è stato un black-out che andrà analizzato. Abbiamo ripreso bene il cammino ma dobbiamo lavorare ancora".

Questa una possibile spiegazione: "Sono venute meno le energie, il Sassuolo ha aumentato i ritmi e non abbiamo avuto le occasioni per portare palla avanti. Abbiamo perso due palloni che ci sono costati due ripartenze dove ci siamo fatti trovare scoperti. Per il Sassuolo sono stati due gol facili. Dobbiamo lavorare su questi aspetti per eliminare questa pazza Inter".

Calo mentale o fisico: "Sono anche energie mentali e fisiche, ma dopo le soste avere tante energie non è facile. Dobbiamo essere più bravi ad affrontare finali di gare come questa, stradominate per 75 minuti, e portarli a casa con più semplicità".

SPORTAL.IT | 20-10-2019 15:37