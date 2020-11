Inter, Antonio Conte manda altre frecciate ad Eriksen

Antonio Conte alla vigilia della partita di campionato contro il Torino in conferenza stampa è tornato a parlare della spinosa situazione di Christian Eriksen: “L’ambientamento? Questo non lo so, non so se è un problema di lingua. Io scelgo per il bene dell’Inter, ha avuto tante occasioni e ha giocato anche di più rispetto ad altri. Quando lo riterrò opportuno lo sceglierò per l’undici iniziale”.

Escluso un ruolo alla Pirlo per il danese: “Credo proprio di no. La miglior dote di Christian è il calcio verso la porta con entrambi i piedi, se lo abbassi gliela togli e rischi di snaturarlo. Questo è il mio giudizio tecnico, da allenatore, e credo che il giudizio dell’allenatore sia più importante di quello dato da chi se lo immagina diversamente”.

Molti considerano l’Inter favorita per lo scudetto, ma Conte frena: “Penso che noi dobbiamo lavorare, conosciamo i nostri pregi e i nostri difetti, cose che dall’esterno non si riescono a capire. Per il resto dobbiamo pensare a noi stessi e mi auguro che ci sia onestà intellettuale da chi viene chiamato a dare giudizi. Per il resto possiamo essere orgogliosi di questo, perché se dopo un solo anno siamo considerati favoriti significa che stiamo facendo cose incredibili e miracolose”.

Sull’equilibrio del campionato: “Io mi auguro che questo equilibrio rimanga fino alla fine, più equilibrio ci sarà, più squadre saranno coinvolte, più dovranno emergere lavoro, organizzazione e mentalità. Spero quest’anno ci sia molto più equilibrio”.

Sui risultati non sempre all’altezza della aspettative: “I risultati non sono stati soddisfacenti, su questo sono d’accordo. Da quel punto di vista avremmo potuto fare meglio. Per quello che stiamo facendo in campo invece mi auguro di vedere le stesse cose che abbiamo fatto finora perché abbiamo dominato e creato buone cose. Poi se non vinci si vede sempre il bicchiere mezzo vuoto e il risultato cambia giudizi e umori”.

