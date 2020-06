Inter, Antonio Conte manda un messaggio alla Juventus

L'Inter è ancora in corsa per lo scudetto: questo è il messaggio indirizzato a Juventus e Lazio da Antonio Conte, soddisfatto della vittoria dei suoi alla ripresa del campionato contro la Sampdoria: "Vogliamo giocarci le nostre carte, visto che mancheranno 12 partite e ci sono sei punti di differenza, ma sappiamo che i margini di errore per noi saranno minimi. Spero di avere quanto prima tutti a disposizione. Dobbiamo ammazzare sportivamente l'avversario, quella è la chiave per vincere qualcosa".

"La sottile differenza, che però è una grande differenza, è che con la Juve abbiamo perso due scontri diretti – spiega a Sky il mister nerazzurro -. Io sono comunque soddisfatto dei ragazzi, hanno fatto bene in entrambe le fasi, con generosità. Ma se vogliamo ambire a fare qualcosa di straordinario bisogna essere più cattivi e determinati in fase di possesso e fare più attenzione sui calci da fermo. I margini di errore sono ridottissimi ma ho fiducia nei ragazzi e nel lavoro, ci vogliono tempo e step ma dobbiamo giocare".

"Chi ci sta davanti ha più margini di errore, la Juve come la Lazio che può fare qualcosa di straordinario. La Juve ha dimostrato di essere superiore alle altre in questi anni, adesso è più difficile perché le avversarie sono agguerrite e questa situazione ha rimesso le cose in maniera inaspettata per tutti. Però la Juve è sempre forte, determinata, abituata a certe pressioni. Anche la Lazio ha le carte in regola per fare le cose importanti. Noi vogliamo inserirci e rompere le scatole fino alla fine".

Buone notizie dal trio Eriksen-Lukaku-Martinez: "Sono soddisfatto, come a Napoli abbiamo creato tante occasioni. Penso che abbiano fatto una buona partita e possono fare ancora meglio. Anche Eriksen deve diventare più cattivo, abbiamo bisogno che determini nell'assist e nel gol. Ora è calato bene, lo abbiamo portato nelle migliori condizioni. Sono contento nella prova di tutti, ma trovo il difetto come col Napoli di dover chiudere le partite: se prendi un gol su corner stasera finisce 2-2 e ti lecchi ancora le ferite".

SPORTAL.IT | 22-06-2020 07:40