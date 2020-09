Inter, Antonio Conte parla di mercato: gli aggiornamenti

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte, alla vigilia del recupero della prima giornata di campionato contro il Benevento, ha fatto un primo bilancio del mercato nerazzurro a pochi giorni dalla chiusura della sessione: “Rispetto all’anno scorso sono andati via alcuni calciatori e altri sono arrivati. Sono rientrati anche prestiti. In mezzo al campo, dal punto di vista numerico rispetto allo scorso anno, abbiamo più calciatori. Anche per quelli che erano stati gli infortuni. Oggi siamo più protetti a centrocampo e questo è importante perché si affronta una stagione anomala. Mi auguro di averli tutti a disposizione come adesso”.

Sempre sul mercato: “E’ giusto che siano i dirigenti a parlare di mercato. Sono loro le persone più adatte a rispondere a questo tipo di domanda. Io, come tutti gli allenatori, non vediamo l’ora che finisca il mercato perché è inevitabile che le notizie possono portare a non avere grande serenità tra i calciatori. Una volta finito avremo una rosa definita, tutti avranno più serenità. Per il resto si occupano i nostri dirigenti che cercano di fare il loro lavoro nei migliori dei modi”.

Sul futuro di Nainggolan: “Del mercato, delle entrate e delle uscite, parlano i dirigenti. Non mi sembra corretto parlare dei singoli calciatori: sono domande da fare a chi opera sul mercato che può dare risposte più precise rispetto alle mia”.

Sull’avversaria di mercoledì: “Il Benevento sta facendo molto bene, sono contento per Pippo, per quanto fatto nella passata stagione e quanto stanno facendo in questo avvio di stagione. Il Benevento ha vinto la prima partita meritandola, bisognerà fare molta attenzione. Numericamente, soprattutto in mezzo al campo, rispetto all’anno scorso e ai tanti infortuni patiti per diversi mesi, oggi siamo piu’ protetti e questo penso sia importante nel momento in cui si affronta una stagione ‘anomala’, con tanti impegni. Al momento ho tutti a disposizione e spero che questo possa continuare”.

OMNISPORT | 29-09-2020 15:10