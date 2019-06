Inter, Antonio Conte punta altissimo: le nuove dichiarazioni

Vincere subito. Antonio Conte, da pochi giorni allenatore dell'Inter, fa trapelare la sua voglia e le sue ambizioni in un'intervista a GQ. L'obiettivo è affermarsi subito, in casa e in Europa: "So che su di me ci sono aspettative visti i risultati ottenuti e la rapidità con cui sono venuti. Posso accettare all’inizio di avere poche possibilità di vincere, ma devono esserci. Si può fare, non abbiamo limiti".

Sulla sua fama di instancabile lavoratore: "Io devo lavorare, e tanto. È un bisogno che ho nel dna". Perché ha scelto proprio i nerazzurri: "La scelta di venire all'Inter? La presenza di Marotta ha aiutato, perché era la conferma delle intenzioni serissime. Da 8 stagioni non si lotta per il 1° posto. Qui vogliono cambiare le cose e mi ha colpito la determinazione di Zhang".

I tifosi della Juventus sono arrabbiati per il suo tradimento, e alcuni interisti restano scettici: "Il mio passato juventino un ostacolo? In panchina è normale lavorare per diverse società. Non vedo l’ora di portare l’Inter dove le compete. I tifosi si aspettano tanto, e fanno bene".

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Conte vuole dare la scossa con poche, chiare regole per disciplinare l'ambiente e tornare a vincere presto in campionato e nelle coppe. Già in settimana il tecnico leccese farà visita ad Appiano Gentile: il suo obiettivo è di "blindarlo", in stile Mourinho.

In primis, il gruppo: non saranno tollerati egoismi e primedonne, e o si rema tutti insieme o si è contro la squadra. Poi i social, da usare con moderazione per evitare distrazioni (e il pensiero va subito a Mauro Icardi, ma non solo) e banditi prima delle partite. "Non accetto distrazioni, un giochino, twitter", è il suo mantra. Sedute di allenamento ossessive, dove saranno provati a ripetizione schemi e situazioni di gioco per assimilarli e ripeterli poi in campo. Chiellini in una intervista aveva ricordato il metodo di Conte: "Dopo una sessione di allenamenti con Conte come allenatore non sei stanco… sei morto". Condizione fisica ottimale, da raggiungere anche con i comportamenti fuori dal campo. A cominciare dalla dieta: niente eccessi a tavola, divieto assoluto su pizza, bibite zuccherate e ketchup. "Prima delle partite compaiono solo insalata e pollo e la crostata è il solo dolce ammesso", scrive la rosea.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 10:46