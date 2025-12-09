Inter, approfittane: Salah rompe il silenzio sui social e fa il pieno di like, a Liverpool sono tutti contro Slot

Dopo essere stato escluso dalla lista dei convocati per il big match di Champions, l'egiziano si mostra sui social: la reazione dei compagni di squadra

L’uragano Salah si abbatte sul Liverpool a poche ore dall’inizio della super sfida di Champions League contro l’Inter. Che ha il dovere di approfittare del caos che accompagna la trasferta italiana dei Reds. Momo rompe il silenzio sui social dopo essere stato escluso dalla lista dei convocati e la reazione dei compagni di squadra lascia intendere che sono tutti o quasi contro l’allenatore Arne Slot.

Polveriera Liverpool: Salah torna sui social

Il duro sfogo post Leeds causato dalla terza panchina di fila, le accuse al club (“mi hanno gettato sotto un autobus”), la rottura con Slot (“con lui non ho rapporti”), la decisione di escluderlo dai convocati per la sfida di Champions con l’Inter. Tutto in una manciata di ore. La Scala del calcio perde uno dei suoi protagonisti annunciati: l’ex Roma e Fiorentina Salah.

Rimasto a Liverpool, l’attaccante egiziano ha postato uno scatto dal centro d’allenamento dei Reds, facendo il pieno di like. Anche tra i compagni di squadra. Da Alisson Becker a Szoboszlai, da Tsimikas a Robertson, da Kerkez a Elliott: in tanti hanno apprezzato il post su Instagram del 33enne, che la scorsa stagione ha trascinato il club alla conquista della Premier League ponendo fine al dominio del Manchester City di Guardiola.

L’indizio che sono tutti contro Slot

Ad appoggiare Salah anche alcune leggende del recente passato del Liverpool come Jordan Henderson e Trent Alexander-Arnold. Jamie Carragher a parte, che ha definito “una vergogna” l’attacco di Momo, il popolo di Anfield sembra aver fatto la sua scelta: sono tutti dalla parte dell’attaccante che, dopo la sfida di campionato col Brighton (la domanda è lecita: ci sarà?) partirà alla volta della Coppa d’Africa.

Ora tocca al club, che deve scegliere da che parte stare. Perché a questo punto uno tra Salah e Slot è di troppo. Per il classe 1992 parlano i gol (250!) e i trofei vinti da leader assoluto (due Premier, una Champions, un Mondiale per club, solo per citare i successi più eclatanti), mentre Slot – artefice della cavalcata dello scorso anno dopo la fine dell’era Klopp – non si sta ripetendo nonostante un mercato estivo da 500 milioni di euro. I prossimi giorni serviranno a fare chiarezza: in caso di permanenza dell’olandese, Momo potrebbe lasciare Liverpool dopo nove stagioni.

Reds decimati: l’Inter deve approfittarne

A San Siro l’Inter ha la ghiotta chance di lasciarsi alle spalle la sconfitta con l’Atletico Madrid per compiere un passo significativo verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. Le tensioni legate al caso Salah sono acuite dalle assenze che hanno decimato la rosa di Slot, costretto a dover rinunciare anche all’influenzato Chiesa e a Gakpo (convocati due giovanissimi: Wellity Lucky e Kieran Morrison), e dai risultati negativi che hanno fatto sprofondare il Liverpool al decimo posto in Premier, a -10 dalla vetta.

Pensate: nelle ultime 15 uscite tra le varie competizioni, i Reds hanno vinto solo quattro volte. Insomma, a Milano fa scalo una squadra in crisi. E la super Inter che ha asfaltato il Como di Fabregas e Nico Paz deve avventarsi sulla preda agonizzante con l’obiettivo di conquistare l’intera posta in palio.