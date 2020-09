Inter, ecco l'acquisto che entusiasma i tifosi

Alla fine ha vinto Antonio Conte, ha vinto soprattutto l’Inter: Arturo Vidal arriverà in nerazzurro praticamente gratis. Il centrocampista cileno è atteso a Milano per gli ultimi dettagli, tutto lascia presagire che la lunga ed estenuante trattativa sia ormai alle battute finali. Per la Gazzetta dello Sport è praticamente fatta, dopo che si sono sbloccate le difficoltà legate alla richiesta d’indennizzo del Barcellona.

Vidal, risoluzione del contratto col Barcellona

Nessuna contropartita economica, dal momento che Vidal e il Barca hanno concordato la risoluzione del contratto del cileno. “L’accordo va solo formalizzato con le firme delle parti in causa, cosa che non è stato possibile fare ieri (anche per via della stessa amichevole col Tarragona) e che sarà fatta nelle prossime ore, presumibilmente tra oggi e domani”, scrive la Rosea. “Subito dopo il giocatore volerà a Milano per unirsi ai nuovi compagni”.

Vidal-Inter, i dettagli dell’affare

Vidal si libererà a zero, insomma, anche perché ha rinunciato a batter cassa per l’ultimo anno di contratto in favore di una piccola percentuale dei premi non ancora incassati dal Barca. Dall‘Inter, invece, il roccioso mediano percepirà sei milioni netti a stagione per due anni, più eventuali bonus che – nelle prossime ore – potrebbero essere ulteriormente ritoccati, in considerazione dell’apporto determinante dello stesso Vidal nello sbloccare la trattativa.

È fatta per Vidal, i tifosi sognano

E ora i tifosi nerazzurri sono tutti d’accordo: “Vidal è un grande”. Con lui si può sognare davvero lo scudetto: “Con Nainggolan potrebbe formare una coppia centrale atomica, qualità e quantità”, sottolinea Marco. In Giuseppe prevale la scaramanzia: “Finché non firma non ci voglio credere”, mentre Federica è più ottimista: “Voglio vedere la faccia degli juventini quando se lo ritroveranno contro”. Qualcuno, però, solleva dubbi. Adriano, ad esempio, è caustico: “Sono tre settimane che si dovrebbe chiudere in 48 ore…Sicuri che questa sia davvero la fine della telenovela?”.

SPORTEVAI | 13-09-2020 10:05