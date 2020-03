Arriva la risposta dell'Inter al Barcellona per Lautaro Martinez: i blaugrana secondo indiscrezioni alcuni giorni fa avevano fatto un'offerta da 70 milioni di euro più Vidal e Semedo per arrivare alla clausola di 111 milioni di euro.

Secondo Tuttosport i nerazzurri però si spingono oltre per il Toro: chiedono 150 milioni e giovani come Todibo, Alena e Arthur come contropartita.

SPORTAL.IT | 04-03-2020 10:38