Inter-Arsenal, Arteta infiamma la vigilia: applausi a Chivu, risposta per le rime ad Akanji e bordata a Inzaghi

L'allenatore spagnolo dei Gunners elogia il lavoro del tecnico rumeno, lancia una critica all'ex nerazzurro e replica al difensore ex Manchester City

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

A punteggio pieno in Europa dopo sei gare (18 punti, 17 gol fatti e uno solo subito) e in testa al campionato con ben sette punti di vantaggio su Manchester City e Aston Villa. Per l’Arsenal non potrebbe esserci momento migliore, per l’Inter non potrebbe esserci avversaria più difficile da incontrare.

L’Arsenal vede gli ottavi

La squadra di Arteta arriva a San Siro con lo scopo di vincere per conquistare il matematico passaggio agli ottavi di Champions League, anche se il tecnico spagnolo trova il pelo nell’uovo dopo il pareggio in campionato contro l’Everton, risultato che ha comunque consentito di allungare sul City di Guardiola. “Non siamo soddisfatti dell’ultimo risultato in campionato, ma siamo pronti per domani. Sarà un contesto molto simile all’anno scorso”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Arteta, frecciata a Inzaghi

Arteta poi dimostra di conoscere bene l’Inter: “Chivu ha aggiunto qualche elemento in più e sarà difficile, rispetto a quando c’era Inzaghi, con Chivu c’è stata qualche modifica. Questa squadra ha una grande mentalità, ogni partita è importante, bisognerà meritare la vittoria contro un avversario di valore”.

Botta e risposta Akanji-Arteta

E non può mancare il dissing a distanza con Akanji. Il difensore nerazzurro, ex Manchester City, si era espresso così sui Gunners: “Hanno una rosa profonda, tanti giocatori forti e segnano molto sui calci piazzati. Dobbiamo stare attenti e non concedere nulla. L’Arsenal è fra le migliori squadre d’Europa, la più forte per me in questo momento è il Bayern, ma l’Arsenal è fra le migliori”. Secca la replica di Arteta: “Ogni giocatore ha la sua opinione“.

Inter, Gabriel Jesus racconta la verità

L’attacco dell’Arsenal punterà molto su Gabriel Jesus, nonostante il minutaggio del brasiliano sia ancora limitato per via di una condizione non ottimale, essendo rientrato soltanto a metà dicembre dopo il lungo stop per la rottura del crociato. L’attaccante ha svelato il retroscena di quando fu molto vicino a passare proprio all’Inter. “A quel tempo ci sono state delle chiacchiere, non so come mai non si sia concretizzata. Poi ho scelto Guardiola e credo che in quel momento sia stata la scelta migliore stare con lui da giovane. E poi l’Inter aveva già preso Gabigol“.

Inter, preso Jakirovic

Nel frattempo, ultima novità di mercato: Leon Jakirovic, difensore croato classe 2008, è un giocatore dell’Inter. Lo ha annunciato l’esperto di mercato Fabrizio Romano. La Dinamo Zagabria avrebbe accettato l’offerta di 2,5 milioni di euro + 2 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Centrale di piede mancino, in settimana sosterrà le visite mediche.