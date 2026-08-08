Inter, Arsenal e United piombano su Esposito: Marotta fissa il prezzo, ma il futuro di Pio dipende anche da Napoli e Juve

I nerazzurri potrebbero presto vedersi recapitare un'offerta dall'Inghilterra per il giovane attaccante azzurro. Pio, per il momento, è incedibile, ma ogni cosa ha un prezzo

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Francesco Pio Esposito via dall’Inter. Indiscrezione di mercato clamorosa, che arriva come un fulmine e ciel sereno dall’Inghilterra e che parla di un interessamento concreto da parte di Arsenal e Manchester United nei confronti del talento della nazionale. I nerazzurri avrebbero anche già fissato il prezzo, ma l’ipotetico futuro in Premier League dell’ex Spezia potrebbe, però, dipendere dalle mosse di Napoli e Juventus, intente ad intrecciare i fili del mercato proprio con Gunners e Red Devils.

Pio sul mercato?

Pio Esposito non è in vendita. Le regole del mercato obbligano però a dare nulla per scontato. E questo è ancor più vero quando di mezzo ci sono i club (e i capitali) della Premier League. Sul centravanti nerazzurro sarebbero, infatti, pronte a piombare due superpotenze come Arsenal e Manchester United. A rivelare il doppio interesse per il classe 2005 è il The Sun, che sviscera i piani dei due club. Volanti a Perth per seguire da vicino l’attaccante interista nel derby finito 1-1 con il Milan, gli osservatori di Gunners e Red Devils sarebbero rimasti a dir poco entusiasti della prova di Pio.

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Futuro incrociato con Jesus e Zirkzee

Lecito, dunque, aspettarsi quantomeno un tentativo da qui alla fine del mercato. Tentativo che passa, però, prima di tutto dalle uscite. Per i vice campioni d’Inghilterra, il possibile affondo dipende dalla cessione di Gabriel Jesus. Il brasiliano, accostato al Napoli, libererebbe infatti uno slot in rosa e a bilancio per fare posto a Pio, da mesi nei pensieri di Arteta, che ha espressamente chiesto un attaccante forte fisicamente. Discorsi simili in casa United, alle prese con la cessione di Joshua Zirkzee, sul quale c’è forte la Juventus e pronto a investire su Esposito. I Red Devils aspetterebbero, però, un’apertura interista prima di avanzare un’offerta.

La richiesta dell’Inter

Già, la posizione dell’Inter. Una posizione che, al momento, vede i nerazzurri assolutamente non intenzionati a privarsi di Pio, considerato incedibile. Il club campione d’Italia si sarebbe però già premurato di avvertire le contendenti circa il prezzo base del proprio talentino. Una valutazione a dir poco importante, fissata a 85 milioni di euro. Niente sconti… come le regole del mercato.