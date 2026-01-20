Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali: Thuram, Sucic, Bastoni, le scelte di Chivu

Il tecnico punta sulla squadra migliore per affrontare la capolista della Champions League: in avanti torna la Thu-La, il croato preferito a Mkhitaryan in mezzo al campo, la sorpresa è Acerbi

La miglior Inter possibile per riuscire a battere l’Arsenal: questa la scelta di Cristian Chivu, le formazioni ufficiali non sono destinate a riservare grandi sorprese, almeno da parte nerazzurra. Thuram tornerà a fare coppia con Lautaro, in difesa rientra Bastoni e spunta la novità Acerbi, mentre in mediana il tecnico punta su Sucic.

Inter-Arsenal: le formazioni ufficiali

Nessuna sorpresa, gioca l’Inter migliore, o quasi. Nelle formazioni ufficiali della partita con l’Arsenal Cristian Chivu non è intenzionato a inserire grandi sorprese, contro i leader della classifica di Champions League andranno in campo i giocatori che danno maggiori garanzie sul piano atletico e tecnico in questo momento in casa nerazzurra. La scelta più significativa, da questo punto di vista, riguarda l’attacco, dove Marcus Thuram tornerà a fare da partner a Lautaro Martinez, rimpiazzando Pio Esposito.

Chivu rispolvera Acerbi

Rispetto all’ultima gara di campionato contro l’Udinese Chivu modifica anche difesa e centrocampo. Nel reparto arretrato davanti a Sommer torna Bastoni, schierato sul centro-sinistra al posto di Carlos Augusto, ma la vera novità è la maglia da titolare ad Acerbi, che occuperà la posizione centrale con Akanji al posto di Bisseck sul centro-destra. Sulle corsie esterne inamovibili Dimarco e Luis Henrique, in mezzo invece, in assenza di Calhanoglu, Chivu affida la regia nuovamente a Zielinski e conferma Barella, ma completa la mediana con Sucic, preferito da Mkhitaryan.

Arteta senza Calafiori

L’Arsenal è arrivato a Milano con una situazione di semi-emergenza in difesa: Arteta infatti non può contare su Calafiori, infortunatosi nel riscaldamento della partita col Brighton, e su Hincapié. Senza di loro, Arteta si affida a Saliba e Mosquera come centrali, Timber e Lewis-Skelly come laterali. La linea mediana dovrebbe essere composta dal terzetto formato da Eze (preferito a Odgaard), Zubimendi e Merino, mentre in attacco c’è Saka, anche se non al meglio, accanto a Gabriel Jesus (e non Gyokeres) e Trossard, che ha vinto dunque il ballottaggio con Martinelli.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. All. Arteta.

