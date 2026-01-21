Inter-Arsenal, moviola: due gol dubbi e rigore negato, tutte le proteste dei nerazzurri

La prova dell’arbitro Pinheiro a San Siro nel match della penultima giornata della Phase di Champions ai raggi X, il portoghese ne ha ammoniti quattro

João Pinheiro, la scelta dell’Uefa per Inter-Arsenal, nasce a Braga nel 1988. È un arbitro molto precoce: dirige la sua prima partita nella massima divisione portoghese nel 2015, a soli 27 anni. Spesso ha fatto discutere: in un match tra Juventus e Nantes Pinheiro non concede un rigore solare alla squadra di Allegri, nemmeno dopo essere stato richiamato dal VAR. Il tocco di mano di Centonze è lampante e scomposto, ma l’arbitro fischia invece un fallo in attacco da parte di Bremer: la partita finirà 1-1. Il 36enne arbitro portoghese vanta oltre 350 gare nel calcio professionistico. La maggior parte dirette soprattutto in patria tra prima, seconda divisione portoghese e coppe nazionali. In passato ha arbitrato anche in diverse competizioni internazionali per Nazionali, ma anche per club.

E’ stato il IV uomo nella finale di Monaco tra Psg e Inter, con Kovacs arbitro. Il fischietto portoghese ha 37 anni ed è arbitro internazionale dal 2016. Nella stagione 2024/25 ha arbitrato cinque gare della fase a eliminazione diretta delle competizioni UEFA per club, tra cui la semifinale di ritorno di Conference League tra Chelsea e Djurgården (1-0) e la Supercoppa vinta ai rigori dal Psg sul Tottenham lo scorso agosto a Udine. Vediamo come se l’è cavata ieri a San Siro.

I precedenti di Pinheiro con l’Inter

Un solo precedente con i nerazzurri, il successo per 1-0 sul Lipsia nella fase a gironi della scorsa Champions ma, come detto, era il IV uomo nel tracollo col Psg. Nei tre incroci tra le due squadre 2 vittorie dell’Inter e una dell’Arsenal.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Maia, IV uomo Gonçalves, Martins al Var e lo spagnolo del Cerro Grande all’Avar, l’arbitro ha ammonito Merino, Bastoni, Acerbi, Rice.

Inter-Arsenal, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ braccio largo di Timber che colpisce al volto Dimarco, il nerazzurro cade a terra ma per Pinheiro è un normale scontro di gioco. Ci stava il cartellino giallo. Al 10′ proteste dell’Inter sul primo gol dell’Arsenal segnato da Gabriel Jesus: chiesto l’offside del brasiliano che però è tenuto in gioco da Luis Henrique. Dopo il pari interista arriva al 31′ il gol del 2-1 degli inglesi, ancora dubbio. Lautaro chiede prima un’ostruzione sull’uscita di Sommer, che però non è fallosa da parte di Zubimendi, e poi l’uscita della palla sulla traiettoria dell’angolo di Trossard, ma la palla rimane sempre in campo. Per l’arbitro gol valido.

Al 39′ graziato Eze per una vistosa trattenuta su Barella. Al 54‘ Lautaro cade in area dopo un contatto con la gamba di Saliba. Per Pinheiro non è rigore, il check var dura poco e conferma la scelta di campo. Il contatto c’è ma sarebbe troppo lieve. Al 73′ intervento in netto ritardo di Merino su Dimarco. Bastoni interviene e spinge via il centrocampista dell’Arsenal, l’arbitro ammonisce entrambi. All’81’ ammonito Acerbi per fallo su Gyokeres, al 92′ giallo anche per Rice: dopo 3′ di recupero la gara finisce 1-3.