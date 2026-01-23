Inter, l’Arsenal pazzo di Esposito: la rivelazione di Bergomi sul futuro del talento nerazzurro 

Dopo lo scontro diretto in Champions League i Gunners hanno posato gli occhi sull’attaccante: l’ex difensore ha svelato una sua confessione

L’Arsenal vuole Pio Esposito: dopo averlo osservato nello scontro diretto con l’Inter in Champions League i Gunners sono pronti ad andare all’assalto dell’attaccante. Una rivelazione di Beppe Bergomi sul futuro del giocatore può però rassicurare i tifosi nerazzurri.

L’Arsenal innamorato di Esposito

Stregati in mezz’ora: mercoledì sera staff tecnico, dirigenti e tifosi dell’Arsenal sono stati tutti vittime di un vero e proprio colpo di fulmine nei confronti di Pio Esposito. Entrato al 63’ per Lautaro Martinez, il giovane talento dell’Inter ha impressionato per personalità, prestanza atletica, dinamismo e malizia, scatenando soprattutto i supporter dei Gunners sui social: “È in vendita?”, “prendiamolo subito”, alcuni dei commenti più ricorrenti sui profili dei tifosi della squadra londinese.

La concorrenza nell’Inter

Ora, se un club come l’Arsenal posa gli occhi su un giovane calciatore, è molto probabile che questi si lasci tentare dall’opportunità di militare in Premier League e in una squadra che attualmente gioca il miglior calcio d’Europa. Soprattutto se nel proprio club non si è ancora riusciti a conquistare un posto da titolare. Questo scenario è esattamente ciò che temono i tifosi dell’Inter: Esposito è oggi la riserva del duo composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram e se l’Arsenal dovesse presentare un’offerta il suo interismo potrebbe vacillare.

La rivelazione di Bergomi

A rassicurare i tifosi dell’Inter, però, sono arrivate oggi le parole di Beppe Bergomi. L’ex capitano nerazzurro, oggi opinionista tv, ha offerto un’interessante rivelazione a Sky Sport su Esposito. “L’Arsenal e i suoi tifosi vogliono Pio, ma, dico io, non è in vendita”, ha dichiarato Bergomi prima di rivelare di aver parlato con Esposito delle voci di mercato. “È un ragazzo intelligente – ha poi aggiunto Bergomi – sa che oggi la coppia titolare dell’Inter è quella formata da Lautaro e Thuram. Per il futuro, però, chissà…”, ha poi concluso Bergomi.

Il precedente dell’offerta del Napoli

Al momento, quindi, Esposito non sarebbe intenzionato a cedere alle lusinghe dell’Arsenal. L’attaccante è focalizzato sull’Inter, sa che in nerazzurro potrà crescere gradualmente fino a diventare magari titolare: in questa stagione è già capitato 9 volte su 31 gare disputate finora in tutte le competizioni dalla squadra di Cristian Chivu. Ma il minutaggio di Esposito è destinato a crescere ancora, lo vuole anche l’Inter che per lui, la scorsa estate, ha rifiutato un’offerta da 45 milioni di euro del Napoli.