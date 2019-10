Inter, Asamoah rinnova ma tifosi sognano colpo dalla Premier

La sconfitta con la Juventus ha evidenziato il gap tra l’organico dei bianconeri e quello a disposizione dell’Inter, una differenza messa in evidenza dalle dichiarazioni di Antonio Conte, ma sottolineata sui social anche dai tanti commenti alla partita da parte dei tifosi interisti. Come colmare questo gap?

Il mercato è la via più breve ovviamente e oggi due notizie stanno mandando in fibrillazione sui social network i supporter nerazzurri. Si tratta di due news collegate, la prima riguardante un giocatore dell’organico dell’Inter e la seconda un possibile rinforzo molto gradito al popolo interista. Ma andiamo con ordine.

IL RINNOVO. I rappresentanti di Kwadwo Asamoah avrebbe aperto la trattativa con l’Inter per il rinnovo di contratto del giocatore: l’idea del club è di un prolungamento fino al 2022. I tifosi sono sostanzialmente d’accordo, pur non ritenendo Asamoah un giocatore che possa dare più di quello mostrato finora in nerazzurro.

“Questo sarà il secondo anno da noi e non sono ancora riuscito ad inquadrarlo a questo… Fa buone partite da 6/6,5 dove dribbla corre e crossa, e partite da 5 dove non salta manco un manichino”, il commento di Daniele, mentre Antonio non condivide: “Mi chiedo… ma perché? Ormai ha un’età e contro il Barcellona e la Juventus è stato saltato matematicamente. Potrebbe fare solo l’interno di centrocampo”.

Ma l’opinione prevalente tra i tifosi è quella espressa da Stefano: “È una buona riserva. Nulla di più! Ci serve un ottimo terzino sinistro”.

IL SOGNO NERAZZURRO. Ecco, qui si inserisce la seconda notizia della giornata: secondo il britannico Daily Star, infatti, l’Inter starebbe pensando a Marcos Alonso, terzino spagnolo del Chelsea, diventato un esubero ai Blues dopo la partenza di Maurizio Sarri.

“Ci farebbe comodo è un bel giocatore”, commenta Sergio, mentre per Sabino l’ex Fiorentina rappresenta “un’occasione da prendere a volo”.

Daniele chiede all’Inter di muoversi: “Pensare cosa? Prendetelo subito”, con Mirko che sottolinea anche un altro fattore per cui Marcos Alonso tornerebbe utile ai nerazzurri: “Questo batte le punizioni meglio di tutti i nostri centrocampisti – escluso Sensi – da quest’anno”. Insomma, se l’Inter puntasse sul terzino spagnolo, i tifosi apprezzerebbero di sicuro.

