Inter, Asllani dice addio: doveva essere il nuovo Calhanoglu, è stato un flop, il web si scatena

Il centrocampista albanese si trasferisce negli Emirati Arabi all'Al-Jazira: prestito da due milioni, riscatto fino a 5: la delusione dei tifosi nerazzurri

Non tutte le promesse vengono mantenute, non tutti i pronostici si possono rispettare. Kristjan Asllani è pronto a chiudere la sua esperienza all’Inter, il centrocampista albanese ripartirà dagli Emirati Arabi: è stato infatti raggiunto un accordo con l’Al-Jazira.

Inter, addio Asllani

Il centrocampista si trasferirà con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 5 milioni, che in determinate condizioni potrà trasformarsi in obbligo. Un epilogo lontano dalle aspettative con cui Asllani era arrivato a Milano. Il suo bilancio in nerazzurro racconta comunque di un giocatore che ha fatto parte di una squadra vincente: in tre stagioni ha collezionato 99 presenze, conquistando uno Scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Ma sul piano personale il percorso è stato decisamente meno brillante.

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Asllani-Inter, intesa mai decollata

L’Inter aveva puntato forte su di lui dopo la stagione 2021-22 all’Empoli, quando Asllani, appena ventenne, aveva attirato l’attenzione della Serie A mostrando personalità e qualità in cabina di regia. I nerazzurri decisero così di anticipare la concorrenza, investendo complessivamente 17 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. L’operazione venne completata nell’estate del 2023, con il versamento degli ultimi 15 milioni nelle casse dell’Empoli.

Il nuovo Calhanoglu non ha convinto

A Milano, però, Asllani non è mai riuscito a compiere il definitivo salto di qualità. Arrivato anche con l’etichetta di possibile erede di Hakan Çalhanoğlu, il centrocampista non ha trovato la continuità necessaria per imporsi stabilmente nelle gerarchie nerazzurre. Le opportunità non sono mancate, ma il rendimento non è stato sufficiente per trasformarlo nel regista titolare che l’Inter aveva immaginato.

Asllani, quanto guadagna l’Inter

Ora si apre dunque un nuovo capitolo. Dal punto di vista economico, l’operazione con l’Al-Jazira consentirà all’Inter di alleggerire ulteriormente il peso del cartellino a bilancio. Dopo tre stagioni di ammortamento, il valore residuo di Asllani sarà infatti di circa 2,4 milioni di euro, destinato a ridursi ulteriormente nel caso in cui l’esperienza negli Emirati dovesse prolungarsi per una quarta stagione. I 2 milioni garantiti dal prestito rappresentano già un’entrata immediata per il club nerazzurro. Se poi l’Al-Jazira dovesse esercitare il diritto di riscatto, o se dovessero verificarsi le condizioni per trasformarlo in obbligo, l’Inter incasserebbe altri 5 milioni. In quel caso, senza considerare i 2 milioni del prestito, il saldo dell’operazione sarebbe positivo per circa 2,6 milioni rispetto al valore residuo a bilancio.

Asllani, il web si scatena

Una cessione che ha scatenato il web, sia nerazzurro che non. Vincenzo è laconico: “Di Calha ne nasce 1 ogni 100 anni”. Mentre Christian puntualizza: “Pensatela come volete ci mancherebbe ma quanto mi dispiace che questo ragazzo abbia avuto un involuzione, non me lo aspettavo….ci credevo”. Giuseppe è impietoso: “Sono 5 anni che si dà in prestito con diritto di riscatto e puntualmente a fine anno torna alla base. Bravo ragazzo ma non è da Inter“. Mentre Stefano riflette: “Il problema sono le valorizzazioni in generale prima troppo sopravvalutato e dopo troppo sottovalutato. Se dessimo il giusto valore sarebbe un bene x tutti. Ma non è così!! Come lui tanti”.