Inter assediata: il Liverpool piomba su Dumfries, ecco il piano B di Marotta. Asta per Frattesi, è lotta a tre

Due possibili addii in casa nerazzurra ma anche un ritorno. Arrivano giorni di fuoco per il calciomercato della capolista.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Inter si ritrova con il mercato sotto assedio in questa fase decisiva di gennaio. Il Liverpool ha manifestato un forte interesse per Denzel Dumfries, chiedendo garanzie sulle condizioni fisiche dell’esterno olandese dopo un lungo stop. Sul fronte centrocampo, per Davide Frattesi è in corso una vera e propria asta, con diversi club europei che hanno mostrato interesse concreto. Di buono c’è che il ritorno di Ivan Perisic si avvicina, con le parole del tecnico del PSV che sembrano un messaggio chiaro in tal senso.

Liverpool su Dumfries: l’assalto e le condizioni

L’interesse del Liverpool su Denzel Dumfries ha scosso l’ambiente nerazzurro, con i Reds pronti a piazzare il colpo da novanta. Secondo le indiscrezioni, il club inglese vorrebbe prima accertarsi delle condizioni fisiche dell’esterno olandese dopo l’operazione alla caviglia che lo sta tenendo ancora lontano dal campo. Senza garanzie su un rientro rapido, però, la trattativa potrebbe arenarsi. L’Inter, intanto, corre ai riparti e sta già studiando possibili alternative per rinforzare la fascia destra in caso di partenza imprevista. I nomi in cima alla lista di Marotta e Ausilio sarebbero quelli di Norton-Cuffy e di Diaby.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Asta per Frattesi: lotta tra più club

Passando al capitolo Davide Frattesi, il centrocampista azzurro è al centro di una vera e propria asta di mercato, che vede numerose squadre interessate al suo talento. Il Nottingham Forest sembra aver alzato il pressing, con contatti intensificati con l’entourage del giocatore per definire un possibile trasferimento. Oltre al club inglese, secondo le ultime indiscrezioni Frattesi sarebbe nel mirino di altre società europee (Atletico Madrid in primis), pronte a offrire cifre importanti per assicurarsi il suo cartellino. E occhio anche all’interesse non tramontato della Lazio, che dopo il primo no nerazzurro potrebbe tornare a farsi sotto. Per l’Inter la cessione potrebbe aprire nuove possibilità di investimento per rinforzare vari reparti della rosa.

Perisic e il muro (non troppo) del PSV

Sul fronte entrate, i piani per riportare Ivan Perisic in nerazzurro si scontrano con la posizione ufficiale del PSV, il quale spera di trattenere l’esterno croato. Tuttavia, il tecnico Peter Bosz ha ammesso apertamente che nel calciomercato “non esistono garanzie assolute” sulla permanenza dei propri giocatori, lasciando quindi una porta aperta alla trattativa. Questa presa di posizione, seppur diplomatica, alimenta la speranza nerazzurra di un possibile ritorno. Nel frattempo la dirigenza è pronta a valutare ogni scenario.