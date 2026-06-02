Inter-Atalanta, è di nuovo scontro: muro per Palestra, respinta maxi offerta. E Maresca può beffare Marotta

Un anno dopo Lookman, nuovo braccio di ferro tra Marotta e la famiglia Percassi: no della Dea alla prima offerta per il 21enne, ma questa volta c'è anche il Manchester City

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Nuovo braccio di ferro tra Inter e Atalanta. A un anno dal tentativo fallito per Lookman, Marotta ci riprova con Palestra, ma la famiglia Percassi fa ancora una volta muro. Un copione già visto sull’asse Milano-Bergamo: la maxi offerta del club campione d’Italia non ha convinto la Dea, che rilancia forte anche dell’apprezzamento di Enzo Maresca nei confronti del 21enne esterno della Nazionale.

Inter allo scoperto su Palestra: l’offerta di Marotta

La scorsa estate Marotta era arrivato a offrire 42 milioni più 3 di bonus per Lookman, incassando il no dell’Atalanta. L’offerta totale per Palestra è la stessa, anche se modulata in maniera leggermente diversa: 40 milioni più 5 di bonus. E la risposta degli orobici è identica a quella data un anno fa per il nigeriano, che poi a gennaio si è trasferito all’Atletico Madrid.

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Siamo però solo alle fasi iniziali di una trattativa che, questa volta, potrebbe avere un esito diverso. Tra il budget di circa 40 milioni stanziato da Oaktree e il tesoretto derivante dalle cessioni, l’Inter ha infatti la possibilità di alzare l’offerta nelle prossime settimane. Come nel caso dell’ex Pallone d’Oro africano, il club di viale della Liberazione fa leva sulla volontà del calciatore di trasferirsi in un top club dopo la splendida stagione in prestito al Cagliari.

Quanto chiede l’Atalanta per Palestra

L’Atalanta è al centro di una rivoluzione tecnica avviata con l’ingaggio di Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo, che ha scelto Sarri per la panchina. La squadra è quindi destinata a cambiare pelle e identità per adeguarsi al 4-3-3 del tecnico di Figline Valdarno dopo due lustri con la difesa a tre.

Dal mercato dovranno arrivare i fondi da reinvestire per costruire una rosa a immagine e somiglianza del nuovo allenatore, ed è per questo che i gioielli esposti in vetrina si vendono solo a caro prezzo. Palestra costa 50 milioni, ma c’è il serio rischio che il rilancio di 5 milioni da parte dell’Inter non sia sufficiente.

Rischio beffa per l’Inter: c’è Maresca

Se Guardiola puntava su Cambiaso, il suo successore Maresca ha messo nel mirino Palestra. Il Manchester City è infatti pronto ad avanzare un’offerta per il 21enne di Buccinasco, attualmente agli ordini del ct ad interim della Nazionale, Silvio Baldini, per il doppio impegno dell’Italia contro Lussemburgo e Grecia.

L’Atalanta spera che si scateni un’asta, mentre l’Inter deve decidere in fretta come muoversi. Aprire un nuovo scontro con la Dea potrebbe spingere il classe 2005 verso la Premier League: sarebbe la seconda beffa consecutiva dopo Lookman.