Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: Chivu senza tre big, la scelta tra Dumfries e Luis Enrique e tra Thuram e Bonny

Ecco le scelte di Chivu e Palladino per l'anticipo di serie A al Meazza, ai nerazzurri di casa mancano Bastoni, Lautaro e Calhanoglu

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Ad aprire il sabato di Serie A per la 29ª giornata è un anticipo succoso: a San Siro si sfidano Inter e Atalanta, che arrivano però al big-match un po’ acciaccate e col morale da recuperare. Le formazioni ufficiali

Il momento di Inter e Atalanta

I nerazzurri di Chivu vogliono riscattare la sconfitta nel derby contro il Milan che ha interrotto una striscia di 15 risultati utili consecutivi in campionato e ridotto il vantaggio sui rossoneri a 7 lunghesse. Anche la Dea sta però attraverso un periodo complicato: reduce dal sonoro ko per 6-1 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, la formazione di Raffaele Palladino ha perso 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo e nell’ultima uscita ha rimontato due gol all’Udinese non riuscendo però ad andare oltre il 2-2.

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Le scelte di Chivu

All’Inter mancano tre senatori: Lautaro, Calhanoglu e Bastoni (che va in panchina). Chivu rilancia dal 1′ Dumfries al posto di Luis Henrique 125 giorni dopo l’infortunio con Carlos Augusto nella difesa a tre, Dimarco a sinistra, Zielinski in regia, Barella e Sucic mezzali. In avanti giocheranno Esposito e Thuram, preferito a Bonny nonostante il momento difficile dell’attaccante francese. Nell’Atalanta il centravanti è Scamacca.

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Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 8 Pasalic, 47 Bernasconi; 10 Samardzic, 59 Zalewski; 9 Scamacca. –