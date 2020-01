Inter-Atalanta, le probabili formazioni

Tutto pronto, a San Siro, per la sfida d'alta quota tra Inter e Atalanta, in programma sabato sera alle 20.45. Da notare che, negli ultimi cinque precedenti, in casa dei nerazzurri, i bergamaschi non hanno mai vinto (quattro sconfitte e un pareggio).

Conte punterà sul duo Lukaku-Martinez. In difesa dovrebbe tornare titolare Godin, out contro il Napoli. Non ha problemi di formazione Gasperini che ha tutti gli effettivi a disposizione. In rampa di lancio anche il ritrovato Zapata.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic: Gomez, Ilicic. All. Gasperini

SPORTAL.IT | 10-01-2020 07:57