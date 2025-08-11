L’Inter molla Lookman? Marotta si lancia sul piano-B e sfida la Juventus

La dirigenza nerazzurra non rilancia e la Dea non mostra segnali di apertura. Spunta l'idea Sancho del Manchester United, mentre il Napoli osserva

Resta aperta la questione Lookman. Il futuro del nigeriano è ancora incerto dopo il braccio di ferro tra Atalanta e Inter. La trattativa è ferma: nessun accordo e nessun segnale di apertura. L’attaccante, che continua ad allenarsi da solo in Portogallo, ha espresso la volontà di trasferirsi al club di Viale della Liberazione, ma la società bergamasca, almeno per il momento, non ha dato cenni di voler effettuare passi indietro.

L’Inter, che lo considera un rinforzo ideale per il reparto offensivo, non ha ancora rilanciato una nuova offerta. La situazione di stallo coinvolge tutte le parti in causa, mentre anche il Napoli segue con attenzione gli sviluppi che potrebbero subire una svolta importante proprio in questa settimana.

Lookman, stallo totale tra Atalanta e Inter

Lookman resta un caso di mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta non intende cedere l’attaccante nigeriano a una diretta concorrente come l’Inter. Dal canto suo, il club di Viale della Liberazione ha fissato un tetto massimo di 45 milioni più bonus e, per ora, non intende rilanciare, almeno finché non verrà stabilito un prezzo chiaro su cui trattare.

L’Inter attende che si sblocchi la situazione tra Lookman e l’Atalanta, che preferirebbe monetizzare una cifra simile solo da un club estero. Dall’Inghilterra sono arrivati segnali di interesse, ma senza sviluppi concreti. La volontà del giocatore è chiara: vestire la maglia dell’Inter. Prima, però, dovrà essere risolta la frattura con la società bergamasca. Nel frattempo, l’Inter osserva e aspetta, ma valutando un piano B.

Inter, Sancho è l’alternativa

L’Inter considera Lookman un rinforzo di valore per il reparto offensivo, nonostante la squadra di Chivu disponga già di qualità in attacco con la coppia Thuram-Lautaro, oltre a Pio Esposito e Bonny pronti a offrire il proprio contributo. Con la trattativa attualmente in stallo, la dirigenza valuta anche altre opzioni.

Tra queste c’è Jadon Sancho, esterno offensivo rientrato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea, che piace anche alla Juventus. Il suo cartellino potrebbe essere acquistato per circa 20 milioni di euro, ma l’attaccante inglese dovrebbe ridurre l’ingaggio fino a 6,5 milioni netti a stagione, contro i 4,5 milioni netti previsti nell’accordo già definito con Lookman, cifra resa più vantaggiosa per l’Inter grazie agli sgravi fiscali del Decreto Crescita.

Intanto il Napoli osserva

In attesa che la situazione si sblocchi, il Napoli osserva. Il club partenopeo, preso atto della volontà di Lookman di trasferirsi all’Inter, si era defilato, ma se la trattativa con i nerazzurri dovesse prolungarsi, la dirigenza azzurra potrebbe tornare in gioco con un’offerta più alta, nel tentativo di convincere la famiglia Percassi, attualmente contraria a cedere il nigeriano in Serie A.