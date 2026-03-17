Inter-Atalanta: perché Manganiello ha espulso Chivu. La Bordocam rivela la rissa tra Kolarov e De Roon

Le riprese da bordocampo di Dazn svelano i retroscena sul doppio giallo al tecnico nerazzurro e la scintilla che accende il confronto dopo il fischio finale

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È un racconto ad alta tensione quello che Bordocam fa di Inter-Atalanta: la rubrica di Dazn con le immagini da bordocampo rivela il motivo per cui l’arbitro Manganiello opta per l’espulsione di Chivu e la scintilla che fa scoppiare la rissa tra il suo secondo Kolarov e l’atalantino De Roon dopo il fischio finale.

Bordocam: i nervi tesi in Inter-Atalanta

Le proteste di Dumfries per il presunto fallo non fischiato in occasione del pareggio dell’Atalanta, lo stupore di Frattesi e la dichiarazione di innocenza di Scalvini sul contatto tra i due in area bergamasca, Barella che si sbraccia indicando il monitor a bordocampo per convincere l’arbitro Manganiello ad andare alla review: c’è tutto questo e molto altro ancora nella puntata settimanale di Bordocam, la rubrica di Dazn con le immagini e i dialoghi rubati ai protagonisti in campo, dedicata questa settimana alla partita pareggiata tra Inter e Atalanta.

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Perché Manganiello ha espulso Chivu

Tra le rivelazioni offerte agli spettatori anche il modo in cui nasce l’espulsione di Chivu. Il tecnico dell’Inter si becca il primo cartellino giallo in occasione del gol dell’Atalanta, quando esce dall’area tecnica per protestare: dalle immagini e dall’audio si nota come l’allenatore rumeno, pur perdendo la calma, non trasalga mai nel linguaggio. Dopo il primo giallo, però, Manganiello lo avverte: “Se esce fuori lo mando fuori… occhio che lo butto fuori”, dice il direttore di gara alla panchina dell’Inter, facendo riferimento all’area tecnica.

Un avvertimento che, però, Chivu non rispetta: il tecnico continua nella sua protesta plateale e poco dopo abbandona nuovamente i limiti dell’area a lui destinata. Manganiello non fa sconti e come promesso esibisce il secondo giallo. Chivu lascia il terreno di gioco ma, anche in questo caso, nessun insulto per l’arbitro: “È fallo tutta la vita, è fallo tutta la vita!”, l’ultima frase che gli esce di bocca.

La rissa tra Kolarov e De Roon

E a proposito di nervi tesi, Bordocam permette di scoprire la dinamica che, dopo il triplice fischio dell’arbitro, porta alla rissa in campo tra Kolarov, il secondo di Chivu, e alcuni giocatori dell’Atalanta. A gara terminata l’assistente tecnico va da Manganiello a chiedere spiegazioni, ma De Roon si frappone e lo spinge via: è la scintilla che accende un finale tesissimo. I due si afferrano prima di essere separati, Barella interviene dal lato interista, mentre per la Dea ci pensa Djimsiti che però continua a beccarsi con Kolarov, arrivando fino a invitarlo a un regolamento di conti. È l’ultimo atto di una partita che pare aver consumato i nervi dell’Inter.