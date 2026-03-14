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Inter-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter-Atalanta di Serie A 2025-26, 29a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite, pillole e statistiche a confronto

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Redazione

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InterAtalanta è uno dei big match della 29a giornata di Serie A 2025-26: si gioca sabato 14 marzo 2026 alle 15:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri di Milano guidano la classifica al 1° posto con 67 punti in 28 gare (22 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte; 64 gol segnati, 22 subiti), la Dea è 7ª con 46 punti (12 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 39 gol fatti, 26 incassati). Sfida dal peso europeo: la capolista cerca allungo, l’Atalanta rincorre l’Europa con continuità.


Probabili formazioni di Inter-Atalanta

L’Inter dovrebbe confermare il 3-5-2, con Sommer tra i pali e una difesa che potrebbe vedere Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. Sulle fasce, si va verso de Lima a destra e Dimarco a sinistra; in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan per dare corsa e qualità. Davanti, con Martínez out, dovrebbe toccare a Thuram e Esposito. Nella Atalanta possibile 3-4-2-1: linea a tre con Kossounou, Hien, Kolasinac, esterni Bellanova e Bernasconi a spingere, in mezzo de Roon e Pasalic. Sulla trequarti, opzione SamardzicZalewski a supporto di Krstovic. Le assenze di Çalhanoglu e Martínez pesano per l’Inter; la Dea potrebbe ancora fare a meno di Raspadori e De Ketelaere.

  • Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; de Lima, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.
  • V:Sport
  • Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.
  • V:Sport

Gli indisponibili di Inter-Atalanta

Capitolo assenze: l’Inter perde qualità e leadership in mezzo senza Çalhanoglu, mentre l’assenza di Martínez toglie profondità all’attacco; out anche Bastoni in difesa. Nella Atalanta il forfait di Raspadori e i problemi al ginocchio di De Ketelaere riducono le rotazioni sulla trequarti. Al momento non risultano squalificati per entrambe, ma le valutazioni dell’ultima ora potrebbero influire sulle scelte iniziali.

  • Inter – Infortunati: Çalhanoglu (infortunio all’inguine), Martínez (infortunio al polpaccio), Bastoni (infortunio alla gamba). Squalificati: nessuno.
  • Atalanta – Infortunati: Raspadori (infortunio al bicipite femorale), De Ketelaere (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

L’Inter arriva da una serie brillante ma con un recente stop nel derby, mentre l’Atalanta viaggia con ritmo alto e fiducia, trascinata da risultati pesanti tra casa e trasferta. Forma e inerzia suggeriscono equilibrio tattico, con la capolista più prolifica e la Dea molto compatta.

Inter ok ok ok ok ko
Atalanta ok ok ok ko x

Inter: 12 punti nelle ultime 5; Atalanta: 10. Dettaglio risultati:

  • Inter

Sassuolo-Inter 0-5; Inter-Juventus 3-2; Lecce-Inter 0-2; Inter-Genoa 2-0; Milan-Inter 1-0.

  • Atalanta

Atalanta-Cremonese 2-1; Lazio-Atalanta 0-2; Atalanta-Napoli 2-1; Sassuolo-Atalanta 2-1; Atalanta-Udinese 2-2.

L’arbitro di Inter-Atalanta

Dirige Gianluca Manganiello di Pinerolo: in questa Serie A 2025-26 ha arbitrato 8 gare, con 1 rigore concesso, 23 ammonizioni e nessun rosso. Al VAR Gariglio, AVAR Chiffi; assistenti Passeri e Rossi L., IV Collu. Fischio atteso a tenere alto il ritmo e a punire le interruzioni: media cartellini 2,8 a partita.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Inter e Atalanta si porta dietro una lunga scia di precedenti favorevoli ai padroni di casa: serie utile estesa e rodaggio perfezionato al Meazza, dove i nerazzurri milanesi segnano con continuità. La Dea, però, ha alzato l’asticella con l’impatto di Palladino: punti, pressing e solidità hanno rilanciato la corsa europea. Occhio ai piazzati: l’Inter è letale da corner e l’Atalanta non è da meno. Senza Martínez, i milanesi dovranno distribuire i gol, mentre la Dea cerca il guizzo pesante lontano da Bergamo. In mezzo, la regia di Zielinski e l’equilibrio di de Roon potrebbero indirizzare i duelli chiave. Partita che promette intensità e dettagli decisivi.

  • L’Inter ha vinto le ultime sette sfide di campionato con l’Atalanta (19-5 il bilancio reti), e insegue una rara striscia di otto successi consecutivi.
  • Nelle ultime 14 gare di A contro la Dea, l’Inter è imbattuta (9V, 5N): ultimo KO nerazzurro l’11 novembre 2018.
  • La Dea non espugna il Meazza contro l’Inter dal 23 marzo 2014: da allora otto successi interisti e tre pareggi in A.
  • L’Inter ha già 5 sconfitte in 28 giornate (22V, 1N), quante in tutta la scorsa stagione: attenzione a eventuale secondo stop di fila.
  • Tra tutte le competizioni, l’Inter ha perso tre delle ultime sei: fase meno brillante rispetto al ruolino precedente.
  • Con Palladino, l’Atalanta ha raccolto 33 punti in 17 gare: ritmo da vertice e difesa tra le migliori del periodo.
  • Calci d’angolo decisivi: l’Inter guida la A per gol da corner (15), la Dea è subito dietro.
  • Senza Martínez l’Inter vince meno e segna meno: l’impatto dell’argentino resta determinante sui numeri stagionali.
  • Zielinski ha già punito l’Atalanta tre volte in A e brilla per conclusioni dalla distanza nel 2026.
  • Le ultime nove reti di Scamacca sono arrivate in casa: lontano da Bergamo cerca il colpo che manca da dicembre.

Le statistiche stagionali di Inter e Atalanta

L’Inter comanda per gol (64) e possesso (59.9%), con difesa d’acciaio (22 subiti) e 15 clean sheet; l’Atalanta risponde con ordine (26 gol concessi), buon palleggio (55% possesso) e capacità di recupero palla. Precisione al tiro: 47.45% Inter, 45.08% Atalanta. Corner produttivi per entrambe. A livello fisico, duelli equilibrati ma la capolista converte meglio (17.16% contro 13.22%).

Giocatori chiave: Martínez capocannoniere Inter (14) davanti a Thuram (7) e Dimarco (6, anche 14 assist). Più gialli: Çalhanoglu e Bastoni (6). Sommer a quota 14 clean sheet. Nella Atalanta, Scamacca (8) guida su Krstovic (7); miglior assistman Zalewski (4), più ammonito de Roon (6). Carnesecchi in doppia cifra di gare a porta inviolata (10).

Inter Atalanta
Partite giocate 28 28
Vittorie 22 12
Pareggi 1 10
Sconfitte 5 6
Gol segnati 64 39
Gol subiti 22 26
Possesso palla (%) 59,9 55,0
Tiri nello specchio 177 133
Clean sheet 15 10
Cartellini gialli 46 42
Cartellini rossi 0 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Inter-Atalanta?

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 (29a giornata di Serie A 2025-26).

Dove si gioca Inter-Atalanta?

Allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano.

Chi è l’arbitro di Inter-Atalanta?

Gianluca Manganiello di Pinerolo; assistenti Passeri e Rossi L., IV Collu, VAR Gariglio, AVAR Chiffi.

Inter-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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