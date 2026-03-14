Inter-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter–Atalanta è uno dei big match della 29a giornata di Serie A 2025-26: si gioca sabato 14 marzo 2026 alle 15:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri di Milano guidano la classifica al 1° posto con 67 punti in 28 gare (22 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte; 64 gol segnati, 22 subiti), la Dea è 7ª con 46 punti (12 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 39 gol fatti, 26 incassati). Sfida dal peso europeo: la capolista cerca allungo, l’Atalanta rincorre l’Europa con continuità.
- Probabili formazioni di Inter-Atalanta
- Gli indisponibili di Inter-Atalanta
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Inter-Atalanta
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Inter e Atalanta
Probabili formazioni di Inter-Atalanta
L’Inter dovrebbe confermare il 3-5-2, con Sommer tra i pali e una difesa che potrebbe vedere Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. Sulle fasce, si va verso de Lima a destra e Dimarco a sinistra; in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan per dare corsa e qualità. Davanti, con Martínez out, dovrebbe toccare a Thuram e Esposito. Nella Atalanta possibile 3-4-2-1: linea a tre con Kossounou, Hien, Kolasinac, esterni Bellanova e Bernasconi a spingere, in mezzo de Roon e Pasalic. Sulla trequarti, opzione Samardzic–Zalewski a supporto di Krstovic. Le assenze di Çalhanoglu e Martínez pesano per l’Inter; la Dea potrebbe ancora fare a meno di Raspadori e De Ketelaere.
- Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; de Lima, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.
- V:Sport
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.
- V:Sport
Gli indisponibili di Inter-Atalanta
Capitolo assenze: l’Inter perde qualità e leadership in mezzo senza Çalhanoglu, mentre l’assenza di Martínez toglie profondità all’attacco; out anche Bastoni in difesa. Nella Atalanta il forfait di Raspadori e i problemi al ginocchio di De Ketelaere riducono le rotazioni sulla trequarti. Al momento non risultano squalificati per entrambe, ma le valutazioni dell’ultima ora potrebbero influire sulle scelte iniziali.
- Inter – Infortunati: Çalhanoglu (infortunio all’inguine), Martínez (infortunio al polpaccio), Bastoni (infortunio alla gamba). Squalificati: nessuno.
- Atalanta – Infortunati: Raspadori (infortunio al bicipite femorale), De Ketelaere (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
L’Inter arriva da una serie brillante ma con un recente stop nel derby, mentre l’Atalanta viaggia con ritmo alto e fiducia, trascinata da risultati pesanti tra casa e trasferta. Forma e inerzia suggeriscono equilibrio tattico, con la capolista più prolifica e la Dea molto compatta.
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Inter: 12 punti nelle ultime 5; Atalanta: 10. Dettaglio risultati:
- Inter
Sassuolo-Inter 0-5; Inter-Juventus 3-2; Lecce-Inter 0-2; Inter-Genoa 2-0; Milan-Inter 1-0.
- Atalanta
Atalanta-Cremonese 2-1; Lazio-Atalanta 0-2; Atalanta-Napoli 2-1; Sassuolo-Atalanta 2-1; Atalanta-Udinese 2-2.
L’arbitro di Inter-Atalanta
Dirige Gianluca Manganiello di Pinerolo: in questa Serie A 2025-26 ha arbitrato 8 gare, con 1 rigore concesso, 23 ammonizioni e nessun rosso. Al VAR Gariglio, AVAR Chiffi; assistenti Passeri e Rossi L., IV Collu. Fischio atteso a tenere alto il ritmo e a punire le interruzioni: media cartellini 2,8 a partita.
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Inter e Atalanta si porta dietro una lunga scia di precedenti favorevoli ai padroni di casa: serie utile estesa e rodaggio perfezionato al Meazza, dove i nerazzurri milanesi segnano con continuità. La Dea, però, ha alzato l’asticella con l’impatto di Palladino: punti, pressing e solidità hanno rilanciato la corsa europea. Occhio ai piazzati: l’Inter è letale da corner e l’Atalanta non è da meno. Senza Martínez, i milanesi dovranno distribuire i gol, mentre la Dea cerca il guizzo pesante lontano da Bergamo. In mezzo, la regia di Zielinski e l’equilibrio di de Roon potrebbero indirizzare i duelli chiave. Partita che promette intensità e dettagli decisivi.
- L’Inter ha vinto le ultime sette sfide di campionato con l’Atalanta (19-5 il bilancio reti), e insegue una rara striscia di otto successi consecutivi.
- Nelle ultime 14 gare di A contro la Dea, l’Inter è imbattuta (9V, 5N): ultimo KO nerazzurro l’11 novembre 2018.
- La Dea non espugna il Meazza contro l’Inter dal 23 marzo 2014: da allora otto successi interisti e tre pareggi in A.
- L’Inter ha già 5 sconfitte in 28 giornate (22V, 1N), quante in tutta la scorsa stagione: attenzione a eventuale secondo stop di fila.
- Tra tutte le competizioni, l’Inter ha perso tre delle ultime sei: fase meno brillante rispetto al ruolino precedente.
- Con Palladino, l’Atalanta ha raccolto 33 punti in 17 gare: ritmo da vertice e difesa tra le migliori del periodo.
- Calci d’angolo decisivi: l’Inter guida la A per gol da corner (15), la Dea è subito dietro.
- Senza Martínez l’Inter vince meno e segna meno: l’impatto dell’argentino resta determinante sui numeri stagionali.
- Zielinski ha già punito l’Atalanta tre volte in A e brilla per conclusioni dalla distanza nel 2026.
- Le ultime nove reti di Scamacca sono arrivate in casa: lontano da Bergamo cerca il colpo che manca da dicembre.
Le statistiche stagionali di Inter e Atalanta
L’Inter comanda per gol (64) e possesso (59.9%), con difesa d’acciaio (22 subiti) e 15 clean sheet; l’Atalanta risponde con ordine (26 gol concessi), buon palleggio (55% possesso) e capacità di recupero palla. Precisione al tiro: 47.45% Inter, 45.08% Atalanta. Corner produttivi per entrambe. A livello fisico, duelli equilibrati ma la capolista converte meglio (17.16% contro 13.22%).
Giocatori chiave: Martínez capocannoniere Inter (14) davanti a Thuram (7) e Dimarco (6, anche 14 assist). Più gialli: Çalhanoglu e Bastoni (6). Sommer a quota 14 clean sheet. Nella Atalanta, Scamacca (8) guida su Krstovic (7); miglior assistman Zalewski (4), più ammonito de Roon (6). Carnesecchi in doppia cifra di gare a porta inviolata (10).
|Inter
|Atalanta
|Partite giocate
|28
|28
|Vittorie
|22
|12
|Pareggi
|1
|10
|Sconfitte
|5
|6
|Gol segnati
|64
|39
|Gol subiti
|22
|26
|Possesso palla (%)
|59,9
|55,0
|Tiri nello specchio
|177
|133
|Clean sheet
|15
|10
|Cartellini gialli
|46
|42
|Cartellini rossi
|0
|2
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Inter-Atalanta?
-
Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 (29a giornata di Serie A 2025-26).
- Dove si gioca Inter-Atalanta?
-
Allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano.
- Chi è l’arbitro di Inter-Atalanta?
-
Gianluca Manganiello di Pinerolo; assistenti Passeri e Rossi L., IV Collu, VAR Gariglio, AVAR Chiffi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.