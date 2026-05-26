Inter, Saviano torna all’attacco: “Sarebbe uscita devastata”. L’indiscrezione sull’inchiesta arbitrale e cosa è successo

Roberto Saviano non molla la presa e quando si parla di Inter non risparmia critiche anche dure. Lo scrittore di Gomorra dopo aver attaccato duramente Beppe Marotta all’indomani del match Inter-Juventus, ora si scaglia contro i nerazzurri rei di aver provato anche a “silenziare” l’inchiesta della Procura di Milano sui vertici arbitrali e che ha portato alle dimissioni del designatore Gianluca Rocchi.
- L’attacco di Roberto Saviano
- Le parole al veleno contro Marotta
- Il silenzio sull’inchiesta sugli arbitri
L’attacco di Roberto Saviano
Lo scrittore Roberto Saviano torna ad attaccare l’Inter e a scatenare l’ira dei suoi tifosi. Non è la prima volta che l’autore di Gomorra si lancia contro i nerazzurri e ora nel corso di una storia pubblicata su Instagram arriva l’ennesima stoccata sull’inchiesta arbitrale che ha scosso il mondo del calcio prima di finire nel dimenticatoio: “Dalle notizie emerse sino a ora, l’Inter ne uscirebbe devastata. Voci di redazione sostengono che sia stato tentato tutto il possibile per fermare l’indagine. Pare che non ci siano riusciti, vedremo e verificheremo nelle prossime settimane. Finché il calcio milanese non subirà veri processi non avremo un campionato sano. Ma la domanda è: il calcio, nel più corrotto dei mondi, potrà mai essere davvero sano”.
Le parole al veleno contro Marotta
Roberto Saviano, con le sue ultime dichiarazioni, torna a scatenare la reazione dei tifosi dell’Inter. Ma si tratta di una storia che viene da lontano visto che lo scrittore in passato si è scagliato più volte contro la società nerazzurra e in particolare contro il presidente Beppe Marotta al punto da dichiarare: “Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati”. Queste le parole che erano arrivate dopo la partita tra Inter e Juventus con la famigerata simulazione di Bastoni che aveva portato all’espulsione di Kalulu e che aveva indirizzato il match a favore dei ragazzi di Chivu.
Il silenzio sull’inchiesta sugli arbitri
Dopo una vera e propria esplosione, l’inchiesta della Procura di Milano che ha messo nel mirino il designatore Gianluca Rocchi e i vertici arbitrali sembra essere finita un po’ nel dimenticatoio. Saviano imputa questo silenzio a un lavoro fatto dall’Inter nei confronti della stampa italiana, ma forse a prendere il sopravvento nelle ultime settimane sono state le vicende di campo. Il finale di campionato, benché deciso abbastanza presto con la vittoria dell’Inter dello scudetto, è stato accesissimo per la lotta Champions League con la mancata qualificazione di Milan e Juventus che ha fatto scalpore. Ma l’estate potrebbe portare nuove rivelazioni sugli arbitri italiani.