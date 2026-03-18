Inter, Saviano continua la sua crociata: “Meriterebbe la retrocessione”. Ma stavolta non cita Marotta

Il rapporto tra Roberto Saviano e l’Inter (e soprattutto i suoi tifosi) è ai minimi termini con lo scrittore che torna a tuonare contro i nerazzurri nel corso di una diretta Instagram

Prima il caso Bastoni, ora l’affondo sulla sentenza “Doppia Curva”: Roberto Saviano sembra aver intrapreso una vera e propria crociata contro l’Inter, Beppe Marotta e i suoi dirigenti. L’ultimo attacco arriva nel corso di una diretta Instagram con il giornalista e scrittore che punge direttamente anche i tifosi nerazzurri che lo stavano seguendo.

L’affondo su “Doppia Curva”

L’argomento che tocca l’autore di “Gomorra” stavolta è relativo a Doppia Curva, l’inchiesta giudiziaria che ha indagato sui rapporti tra Inter e Milan, le rispettive tifoserie organizzate e la ‘Ndrangheta. Saviano affronterà l’argomento anche nel corso di una trasmissione che andrà in onda su La7 ma si è lasciato andare a un’anticipazione nel corso di una diretta sulla sua pagina Instagram: “Ci sono anche i tifosi dell’Inter? Bene, li invito a leggere i dettagli dell’inchiesta Doppia Curva. Spero che quell’inchiesta, con una sentenza molto ambigua che assolve l’Inter per la furbata di essersi dichiarata subito patte lesa, sia solo l’inizio. L’Inter ha dichiarato di essere parte lesa nella gestione dei parcheggi, delle curve e dei franchising, dichiarandosi costretta e intimidita ma è una visione superficiale”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“L’Inter meriterebbe la retrocessione”

Le parole di Saviano però non si fermano ai dubbi sull’inchiesta Doppia Curva e sul risultato giudiziario. Lo scrittore lancia un nuovo attacco diretto alla società nerazzurra: “L’Inter meriterebbe la retrocessione per come ha gestito i rapporti con la ‘Ndrangheta e i suoi tifosi. Anche Milan e Juventus hanno avuto una gestione pessima. Il Napoli ai tempi di Genny La Carogna era in balia delle organizzazioni criminali, ora non lo è più. Ma il mondo ultras è marcio e legato a brutti ambienti”.

La crociata di Saviano contro Marotta

Roberto Saviano sembra avere il dente avvelenato quando parla dell’Inter e non sarebbe una sorpresa se questa tensione dovesse portare anche a uno scontro in tribunale. Dopo Inter-Juventus dello scorso 14 febbraio, il giornalista si era lanciato in un attacco frontale nei confronti di Beppe Marotta: “Fino a quando quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiani, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati”. Qualche giorno dopo lo scrittore tornò all’attacco proprio sulla vicenda Doppia Curva: “Quale società, dopo che i suoi dirigenti hanno ammesso di non aver denunciato e di aver patteggiato con la giustizia sportiva, lascia gli stessi vertici al loro posto. Si stendono tappeti rossi a chi poteva denunciare ed è stato zitto”.