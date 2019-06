Inter, Ausilio: "Conte mi chiama 10 volte al giorno"

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio a margine di un evento a Cesena ha parlato del mercato nerazzurro. “Antonio Conte apprezza la rosa. E mi chiama dieci volte al giorno per chiedere aggiornamenti. Nomi non ne facciamo: prenderemo 3 o 4 giocatori privilegiando la qualità piuttosto che la quantità. Stiamo lavorando, ma in questa fase ha poco senso parlare di nomi. Ho visto la gara tra Inghilterra e Francia, è vero, ma ne ho approfittato per dare un’occhiata a elementi di prospettiva tenuto conto anche dell’invito ricevuto dall’organizzazione per questo evento. Detto questo, i profili che stiamo inseguendo sono tanti”.

“Il calcio delle donne? Con l’Inter femminile abbiamo vissuto una bellissima annata e sono convinto che siano maturi i tempi per procedere con un’importanza del calcio in rosa professionistica, perché ormai parliamo di un gioco che non ha molto più da invidiare ai colleghi maschi”, sono le parole riprese dalla Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 20-06-2019 10:57