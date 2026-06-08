Inter, Ausilio, che bordata a Ibra! La verità su Dumfries, Pio, Balotelli, Lukaku e le finali di Champions perse

È un Piero Ausilio in vena di confessioni quello che si è presentato ai microfoni di Supernova, il podcast condotto da Alessandro Cattelan. Il DS nerazzurro ha fornito dettagli interessati rispondendo al noto conduttore tv e radio e ne ha avute davvero per tutti: da Ibrahimovic a Lukaku, da Balotelli al calcio di casa nostra, fino alle verità sul dopo Dumfries e sulle due sconfitte con City e PSG in finale di Champions League, di carne al fuoco ne è finita davvero molta.
- La verità sulle finali perse con City e PSG
- La sliding door su Pio Esposito
- La promessa sul post Dumfries
- Serie A a 18 squadre
- L'appunto a Ibra
- Balotelli, il rimpianto più grande
- Il retroscena sull'addio di Lukaku
La verità sulle finali perse con City e PSG
Partendo proprio dalle due sconfitte in finale di Champions League, contro il City 2023 e contro il PSG nel 2025, il direttore sportivo dell’Inter che nelle scorse ore ha parlato anche dal palco del Festival della Serie A a Parma, ha spiegato: “Siamo arrivati in finale contro due giganti del calcio e con il PSG ci siamo arrivati male perché avevamo appena perso uno Scudetto e mentalmente non avevamo le energie giuste per affrontare quel colosso e c’erano anche dei giocatori acciaccati. Perdere così è stato brutto”.
La sliding door su Pio Esposito
“Secondo me il PSG era più forte – ha proseguito Ausilio -, ma i valori non erano così diversi, la sensazione è stata quella di non averla proprio giocata. Dopo quella finale c’era una grande depressione e ripartire non è stato facile. Però, è anche da lì che arrivato lo storico e magnifico doblete di quest’anno. Il Mondiale per Club ha aiutato Chivu a conoscere la squadra e ci ha fatto cambiare idea su Pio Esposito, che volevamo mandare in prestito, ma che dopo il torneo abbiamo deciso di tenere”.
La promessa sul post Dumfries
Sul mercato e la partenza di Dumfries, Ausilio ha rivelato: “Quando l’Inter pensa ai suoi rivali oggi guarda fuori dall’Italia e questo rende molto difficile il mercato. Competere con certe potenze economiche è quasi impossibile. In Italia le forze si equivalgono. Il nostro sarà ancora un mercato sostenibile e di continuità. Vogliamo tenere i più forti, comprare bene e restare competitivi. Dumfries? Sarebbe potuto andare via già l’anno scorso. Verrà sostituito da un giocatore ugualmente forte, ma più giovane”.
Serie A a 18 squadre
Scendendo nel dettaglio del calcio italiano, il ds nerazzurro non nasconde la propria preoccupazione: “Credo che il problema del nostro calcio sia che non si lavora come sistema. Si è parlato molte volte di ridurre il numero di squadre di Serie A, ma poi non se ne fa mai nulla. Con 18 squadre si potrebbe giocare qualche partita in meno a tutto beneficio dei giocatori, che hanno bisogno di ripeso. Al contempo, sarebbe un bene anche per la Nazionale”.
L’appunto a Ibra
Arriva poi la stoccata a Zlatan Ibrahimovic: “Credo che quando si lavora in squadra si sia chiamati a confrontarsi con diverse situazioni. Non voglio entrare nel merito delle dinamiche del Milan, ma essere stati grandi calciatori non ti rendere in automatico un grande allenatore o un grande dirigente… più aiutarti, perché conosci certe dinamiche, ma finisce lì. Occorrono studio, aggiornamento e dialogo costante con la società, i colleghi e i calciatori per lavorare al meglio”.
Balotelli, il rimpianto più grande
Sui rimpianti, Ausilio non ha dubbi: “Balotelli. Lo presi a 16 anni dal Lumezzane e dopo pochi mesi nell’U16 lo passammo in Primavera per manifesta superiorità rispetto agli altri. Anche lì fece benissimo e pensavamo potesse essere il nuovo crack. Però lo è stato solo in parte. Diciamo che ha avuto altre distrazioni… altri rimpianti sono stati Kovacic e Coutinho, ma vivevamo stagioni difficili e dovevamo far quadrare i conti… i sacrifici furono inevitabili”.
Il retroscena sull’addio di Lukaku
Infine, il ds dei freschi campioni d’Italia è tornato a parlare del tribulato addio di Romelu Lukaku: “Eravamo molto legati a lui e recentemente abbiamo anche fatto pace. Il motivo del suo addio io lo conoscevo e per me ha sbagliato gestione in quel caso. Era arrabbiato per non aver giocato la finale di Champions League, ma parlandoci io e Inzaghi sono sicuro che avremmo potuto risolvere velocemente. Magari a quest’ora sarebbe ancora protagonista all’Inter. Invece, lui lì è sparito e capimmo che era finita”.