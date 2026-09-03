Il dirigente ha lasciato l’Inter dopo 28 anni di collaborazione con una rescissione contrattuale con effetto immediato: alla base del divorzio i contrasti con Marotta su mercato e rinnovo

Una notizia che ha lasciato tutti di sorpresa. Piero Ausilio ha lasciato l’Inter con una rescissione contrattuale con effetto immediato dopo 28 anni di collaborazione con il club nerazzurro. Una scelta che ha spiazzato anche i senatori della squadra e sulla quale ora emergono nuovi dettagli, soprattutto riguardo il rapporto con Beppe Marotta.

De Zerbi e Chivu: il dissapore con Marotta

A rivelare alcuni retroscena sull’addio di Piero Ausilio dall’Inter ci ha pensato il giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, che nel corso del suo intervento a Sportitalia ha parlato anche di quanto successo nella scorsa estate, dopo l’addio di Simone Inzaghi e nel momento della scelta del nuovo allenatore: “Su alcune cose di mercato non hanno avuto lo stesso modo di vedere e di pensare, tra l’altro prima di scegliere Chivu, Ausilio aveva indicato con forza De Zerbi, era il suo grande candidati. Anzi per entrambi il candidato era Fabregas al punto che Ausilio era volato a Londra. Per me è uno degli episodi importanti, gli altri non li conosciamo ma c’erano divergenza sugli aspetti tecnici”.

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La proposta di contratto

Un addio che ha sorpreso in tanti, anzi per molti quasi la fine di un’era. L’arrivo di Ausilio ha segnato una fase nuova nella storia nerazzurra e la coppia con Marotta sembrava quasi indistruttibile. Invece sotto la superficie dei piccoli dissapori si sono fatti strada e quando è arrivata la proposta di rinnovo, Ausilio ha deciso di fare un passo indietro come rivela ancora Pedullà: “Ausilio aveva un contratto in scadenza e gli hanno offerto solo un anno. Lui ne chiedeva tre a 1 milione e mezzo più bonus”. Il direttore sportivo si aspettava u trattamento diverso sia in termini di durata del contratto che di offerta economica, invece le cose hanno preso una direzione diversa.

La reazione dei big nerazzurri

La separazione di Ausilio dall’Inter non è stata una sorpresa solo per i tifosi ma anche per gli stessi giocatori. Il dirigente è arrivato stamattina alla Pinetina per salutare la squadra raccogliendo la reazione molto sorpresa dei big nerazzurri: “Non mi aspettavo il suo addio – ha detto Dimarco – è una persona a cui sono molto legato. Ha fatto tanto per l’Inter e abbiamo vinto molto insieme”. Un pensiero espresso anche dal capitano Lautaro Martinez: “Non ne sapevo nulla e mi dispiace tantissimo. Fin dal primo giorno mi ha sempre trasmesso la sua fiducia. Gli sono sempre grato”.