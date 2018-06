Inter, Ausilio sicuro: "Icardi resta"

All'uscita da un noto ristorante milanese, Ausilio ha risposto a diverse domande legate al mercato dell'Inter: "Icardi via? No, non si muove assolutamente". Una battuta anche sul possibile addio di Handanovic, accostato al Napoli: "Niente di vero".

Sul fronte acquisti, una dichiarazione anche sul possibile grande colpo estivo, ossia Nainggolan, vecchio pallino del tecnico Spalletti: "Non piace solo a Spalletti, anche alla Roma". Infine sul possibile riscatto di Rafinha e Cancelo: "La speranza è l'ultima a morire", le sue parole a Sportitalia.

SPORTAL.IT | 08-06-2018 07:50