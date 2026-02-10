Inter, autogol clamoroso: il video per il record di Lautaro scatena i tifosi, piovono insulti sui social   

La clip pubblicata sui profili ufficiali contiene errori e orrori grafici attribuibili all’intelligenza artificiale: per gli interisti il capitano meritava di meglio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il traguardo di Lautaro Martinez, divenuto il terzo marcatore di sempre nella storia dell’Inter, meritava una celebrazione migliore: questa l’opinione dei tifosi nerazzurri, infuriati sui social per il video pubblicato dagli account ufficiali del club, realizzato probabilmente con l’intelligenza artificiale e zeppo di errori.

Inter, il traguardo di Lautaro

Grazie al gol segnato al Sassuolo Lautaro Martinez ha toccato 171 reti segnate con la maglia dell’Inter, raggiungendo Roberto Boninsegna nella classifica dei bomber di ogni tempo del club nerazzurro. Un traguardo storico per il Toro, giocatore che i tifosi interisti amano non solo per i gol, ma anche per lo spirito di sacrificio, il carattere e la capacità di leadership. Per tutte queste ragioni, i supporter dell’Inter si aspettavano ben altra celebrazione del traguardo raggiunto da Lautaro da parte del club…

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il video social zeppo di errori

Sui profili ufficiali dell’Inter è infatti apparso un video che sta facendo discutere. Anzi, che ha generato una vera e propria pioggia di insulti. “Ha scritto la nostra storia, anno dopo anno. 171 volte. Terzo di sempre”, recita la didascalia che accompagna il filmato, un racconto per immagini degli anni trascorsi da Lautaro all’Inter: il video somma varie immagini dell’argentino in maglia nerazzurra, in un montaggio che, però, si rivela tutt’altro che fluido.

Anzi, già a uno sguardo superficiale ci si può accorgere come la maglia dell’Inter e gli stessi lineamenti di Lautaro subiscano delle deformazioni piuttosto insolite: appaiono dei logo sballati, il numero della maglia è sbagliato (Lautaro ha sempre avuto il 10, in alcuni frammenti indossa il 18, il 20 e il 23), e a volte il giocatore che compare non assomiglia neanche a Lauti o ha addirittura le dita delle mani fuse insieme.

L’intelligenza artificiale fa flop

Per i tifosi non ci sono dubbi: il video celebrativo è stato realizzato con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che ha prodotto un risultato finale piuttosto dozzinale. La bocciatura da parte dei supporter dell’Inter è unanime: scorrendo le centinaia di commenti sui vari account social, è quasi impossibile trovare un parere positivo sul video. Tra i commenti, anzi, la maggioranza sono veri e propri insulti al club.

Critiche e insulti dai tifosi

“Bel video, lo ha fatto un bambino in uno scantinato con un’AI gratuita?”, domanda sarcasticamente Duca su X. “È imbarazzante questo video, imbarazzante che qualcuno l’abbia creato facendo questo ‘mestiere’ ed imbarazzante che sia stato approvato. L’Inter merita questo?? Il capitano merita questo? Io proverei vergogna. È insulso, stupido, dozzinale. Cancellate per l’amor del cielo”, attacca Diego. “Con l’AI la creatività è scomparsa. Questo video è brutto e senz’anima”, il parere di Mina.

“Dovrebbero licenziare quello che lo ha fatto, quello che ha accettato di pubblicarlo e poi si dovrebbero licenziare loro”, scrive Nyram. “Video penoso, numeri di maglia sbagliati, loghi sbagliati. Una vergogna. Una schifezza simile non se la merita nessuno. In assoluto il più orribile mai visto in vita mia”, commenta Gabe. “L’Inter non è sta roba. Chi l’ha anche solo pensata dovrebbe essere allontanato, e pure in fretta, da una società gloriosa come questa. Mi spiace per il Capitano, non ti meriti questo trattamento”, attacca Francesco. “Bella schifezza, complimenti. Un’offesa al capitano”, la chiosa di Liborio.