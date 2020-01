Inter avanti tutta ma i tifosi protestano: basta ritorsioni

L’Inter non snobba la Coppa Italia, anzi. Il ciclone Lukaku si abbatte anche sul Cagliari battuto per 4-1 a San Siro. Nerazzurri ai quarti di finale con una doppietta del belga e le reti di Borja Valero e un applauditissimo Ranocchia. Eppure sui social qualcuno dei tifosi nerazzurri ha voluto sottolineare qualche cosa che ha dato fastidio nella serata magica di coppa della squadra di Conte.

Non certo Lukaku che novello Stakanov non ha riposato, è partito titolare e ha giocato tutta la gara portando a casa un’altra doppietta aumentando così il suo bottino stagionale da vero bomber. Per lui solo commenti di entusiasmo: “Era un po’ che non segnava in effetti” provoca qualcuno mentre un altro twitta: “Ma non era in crisi?”

Di tenore diverso sono invece i commenti relativi alla direzione dell’arbitro Chiffi che è incappato in una sorta di sliding doors degli episodi che avevano segnato in negativo la direzione di Rocchi feat Irrati al Var in Inter-Atalanta. Var protagonista contro l’Inter stavolta con un gol annullato a Lukaku in fuorigioco millimetrico e rigore non fischiato contro il Cagliari per un fallo di mano apparso ai più evidente.

“L’Inter pagherà rigore e mancata espulsione di Lautaro, contro l’Atalanta, in trentasei comode rate da cinque errori arbitrali a partita” provoca qualcuno, il tenore è un po’ questo “La linea rossa che dimostra che #Lukaku ovviamente NON era in fuorigioco impazzisco”; “27 minuti di gioco. 1 gol vado annullato al #Var. 1 rigore netto per tocco di mano non assegnato e neanche rivisto al Var. L’arbitro #Chiffi non verrà fermato neanche per un turno”; “Sui fuorigiochi non mi esprimo, è una tecnologia che dicono perfetta, un software, quindi mi fido, ma sui rigori porca di una …Devi essere veramente capra a non darli, divento matto!”

Qualche tweet scade nell’ironia “pecoreccia” legata alla prestanza e presunta virilità di Lukaku sul fuorigioco fischiatogli contro sul gol annullato: “Non vi viene da sorridere quando dicono che il fuorigioco di Lukaku è questione di centimetri?” oppure “Io ho visto un rigore grande come i genitali del nostro centravanti .. poi fate voi”.

Al di là delle proteste per un rigore e un gol che avrebbero cambiato poco o nulla di una partita dominata dai nerazzurri, c’è grande entusiasmo anche per altri due protagonisti della serata, Borja Valero e Ranocchia. “Ha segnato Borja Valero da opportunista alla Pippo Inzaghi. Assolutamente niente male per uno che era in classe con Montanelli” scrive scherzando un interista. Mentre per il difensore sempre fedele pur giocando poco è un tripudio: “Standing ovation meritata”; “Grande ragazzo, merita tutto e di più”,

