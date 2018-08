Inter, avvio choc: puniti i giocatori, Spalletti in confusione

Luciano Spalletti come Frank De Boer e Gian Piero Gasperini: la partenza da incubo dell'Inter ha eguagliato quella dei nerazzurri del tecnico olandese, che fu esonerato dopo appena tre mesi, e dell'attuale allenatore dell'Atalanta, cacciato a settembre nel 2011. A parte questi due casi, dal 2000 non era mai successo di ottenere un solo punto nelle prime due partite di campionato.

La dirigenza del Biscione dopo il doppio flop con Sassuolo e Torino è corsa subito ai ripari, punendo i giocatori con l'annullamento della giornata di riposo: i nerazzurri svolgeranno una seduta di allenamento regolare nella giornata di lunedì, in vista della partita di sabato contro il Bologna.

Preoccupano alla Pinetina l'atteggiamento mentale della squadra, che dopo il doppio vantaggio si è come sciolta permettendo al Toro di rimontare, e l'errore di Handanovic, di solito colonna della squadra e colpevole su entrambe le reti granata.

Ma più di tutti sul banco degli imputati c'è Luciano Spalletti, in evidente difficoltà nonostante la sostanziosa rosa a disposizione. L'infortunio di Nainggolan ad inizio agosto ha evidentemente spiazzato il tecnico toscano, che contava fortemente sul Ninja come perno del nuovo Biscione, ora in chiara crisi d'identità. Il belga potrebbe rivedersi dal primo minuto a Bologna, ma non basterà per risolvere alcuni problemi apparsi evidenti.

Il passaggio affrettato alla difesa a tre ha stupito non pochi addetti ai lavori, così come la bocciatura di Lautaro Martinez, entrato solo al 92', troppo tardi per poter cambiare la situazione. Napoli e Juve sono già a +5 e Spalletti non ha ancora molto tempo per superare il rodaggio.

"Diventa difficile andare a spiegare il motivo del calo nella ripresa – le parole del tecnico -: su una palla buttata da 40 metri, dove si scatta in ritardo, non si legge bene, sembra si rimanga sorpresi. Non si dà la considerazione corretta alla palla: non c'è altra spiegazione".

"Vincere tutte le partite diventa difficile per quella che è la nostra provenienza: bisogna fare ancora dei passi in avanti. Possiamo diventare l'anti-Juve, ma prima dobbiamo recuperare 20 punti sul Napoli. Vero, abbiamo fatto un gran mercato, l'anno scorso avevamo quindici elementi e quest'anno ne abbiamo venti. Questo dà alcuni vantaggi".

"A Sassuolo abbiamo sbagliato l'approccio. Stasera abbiamo preso un gol banale e poi ci siamo un pochettino persi dietro questa rete subita. Inter anti-Juve? Se si gioca come col Sassuolo, noi siamo l'anti-nessuno".

