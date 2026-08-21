Inter: Barcellona-Lautaro, contatto! L'agente ha incontrato il ds azulgrana ma dipende tutto da Julian Alvarez

Gli spagnoli pronti a versare 100 milioni per il Toro se l'Atletico Madrid non dovesse cedere sul suo bomber che nel frattempo ha detto no anche all'Arsenal

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il Barcellona vuole fortemente l’accento argentino nel suo attacco. Nota la predilizione per Julian Alvarez ma di fronte alle resistenze dell’Atletico Madrid ecco che gli azulgrana hanno deciso di fare sul serio per Lautaro. Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv l’attaccante dell’Inter ha già un accordo con il Barcellona, e si attende solo che il club catalano faccia un’offerta.

L’incontro tra il ds e Camano

Secondo il canale spagnolo, già la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro tra Deco, direttore sportivo del Barça, e l’agente del giocatore, Alejandro Camano, al termine del quale si sarebbe arrivati a un accordo di massima tra le parti. Ci sarebbe il sì al trasferimento ma l’ultima parola spetta al club nerazzurro. Cosa farebbe Marotta di fronte ad un’offerta di 100 milioni di euro.

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Il giallo Julian Alvarez

Tutto ruota anche intorno a Julián Álvarez che mesi fa ha incontrato la dirigenza dell’Atlético Madrid per comunicare il suo sogno e desiderio di continuare la carriera giocando per il Barcellona . Solo poche settimane dopo, durante i Mondiali, l’attaccante si è rivolto al mondo del calcio, dichiarando che il trasferimento era la soluzione migliore per tutti. Il giocatore resta determinato a realizzare il suo sogno . È convinto che il suo unico obiettivo sia indossare la maglia del Barcellona, ​​nonostante l’Atlético Madrid gli abbia bloccato la partenza, o almeno la possibilità di prendere il volo navetta per Barcellona.

La posizione ferma dell’Atlético Madrid non ha cambiato i piani dell’attaccante. Il suo sogno, secondo chi gli è più vicino, è unicamente quello di giocare questa stagione con il Barça. La dirigenza dei colchonerso ha accettato di avviare trattative per il trasferimento, ma con una condizione ben precisa: non con il Barcellona, ​​bensì con l’Arsenal, che resta interessato a Julián. L’attaccante non è entusiasta del trasferimento e desidera ancora firmare per il Barcellona.

Alvarez dice no all’Arsenal, vuole solo il Barca

Il bomber campione del mondo ha detto no agli inglesi ma la situazione di Alvarez all’Atlético Madrid è ormai insostenibile, e l’Atlético ne è consapevole. Tuttavia, mantiene il diritto di veto sul Barcellona, ​​che continua a considerare Julián il suo obiettivo principale. La questione cruciale ora è per quanto tempo le due squadre manterranno le proprie posizioni.

Il Barcellona vuole ingaggiare un attaccante prima della chiusura del mercato. L’Atlético Madrid, invece, è disposto a cedere il suo giocatore di punta, ma ha pochissimo tempo per trovare un sostituto, e l’Arsenal potrebbe risolvere il problema perché possiede la carta Gyokeres , offerto a diversi club, tra cui il Barcellona, ​​e che Simeone accetterebbe. La nuova offerta dell’Atlético non ha fatto altro che aumentare il malcontento di Julián nei confronti del suo attuale club. Si tratta di capire per quanto tempo ancora entrambe le parti riusciranno a sopportare questa situazione ma se restasse il veto al Barca ecco che ci sarebbe l’accelerata definitiva per Lautaro.