Inter-Barcellona: le probabili formazioni

Archiviata la bella vittoria sul Genoa, l'Inter si prepara a sfidare il Barcellona in un San Siro esaurito. In palio tante possibilità di conquistare il pass per gli ottavi di Champions League. In tre precedenti a Milano, i blaugrana non hanno mai vinto: due pareggi e un successo nerazzurro. L'ultima sfida, datata 2010, ha visto vincere l'Inter (3-1). Nella gara d'andata, secco 2-0 per il Barcellona.

Tutti a disposizione di Spalletti che dovrebbe rilanciare, dall'inizio, Nainggolan. In avanti, oltre ai confermatissimi Icardi e Perisic, spazio a Politano. In mediana Brozovic con Vecino, la coppa di centrali è composta da De Vrij e Skriniar.

Valverde, tecnico dei blaugrana, ha convocato Messi. Da capire se la Pulce sarà in grado di giocare dopo il noto infortunio al gomito (pronto l'ex Rafinha). Sicuri in campo Suarez e Coutinho, ancora panchina per Vidal.

Dirige la gara l'arbitro polacco Szymon Marciniak.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Panchina: Padelli, Miranda, D'Ambrosio, Borja Valero, Lautaro Martinez, Keita, Candreva. Allenatore: Luciano Spalletti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Rakitic, Busquets; Messi, L. Suarez, Coutinho. Panchina: Cillessen, Semedo, D. Suarez, Arthur, Dembélé, Malcom, Rafinha. Allenatore: Ernesto Valverde.

SPORTAL.IT | 06-11-2018 10:25