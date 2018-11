Inter-Barcellona, le probabili formazioni

Archiviata la bella vittoria sul Genoa, l'Inter si prepara a sfidare il Barcellona in un San Siro esaurito. In palio tante possibilità di conquistare il pass per gli ottavi di Champions League. In tre precedenti a Milano, i blaugrana non hanno mai vinto: due pareggi e un successo nerazzurro. L'ultima sfida, datata 2010, ha visto vincere l'Inter (3-1). Nella gara d'andata, secco 2-0 per il Barcellona.

Tutti a disposizione di Spalletti che dovrebbe rilanciare, dall'inizio, Nainggolan. In avanti, oltre ai confermatissimi Icardi e Perisic, spazio a Politano. Valverde, tecnico dei blaugrana, ha convocato Messi. Da capire se la Pulce sarà in grado di giocare dopo il noto infortunio al gomito (pronto l'ex Rafinha). Ancora panchina per Vidal.

Dirige la gara l'arbitro polacco Szymon Marciniak.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto; Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho. All. Valverde

