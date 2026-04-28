Inter, il Barcellona piomba su Lautaro: pronta una maxi-offerta per il capitano nerazzurro, tutti gli scenari

Il nome di Lautaro Martínez torna a intrecciarsi con quello del Barcellona. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il club blaugrana starebbe monitorando con attenzione il capitano dell’Inter in vista della prossima sessione di mercato, alla ricerca di un attaccante di alto profilo che possa raccogliere l’eredità di Robert Lewandowski.
- Lautaro piace al Barcellona
- Lautaro come alternativa ad Alvarez
- Barcellona, spesa in casa dell'Inter
- Lautaro leader dell'Inter
- Lautaro per meno di 100 milioni non si muove
- L'Inter fa muro attorno al capitano
Lautaro piace al Barcellona
Il profilo dell’attaccante argentino piace da tempo alla dirigenza catalana. Già nel 2020 il Barcellona aveva provato concretamente a portarlo in Liga, quando il giocatore sembrava vicino a vestire la maglia blaugrana accanto al connazionale Lionel Messi. L’operazione, però, non si concretizzò a causa delle difficoltà economiche del club spagnolo, che ancora oggi continua a fare i conti con i limiti imposti dal fair play finanziario.
Lautaro come alternativa ad Alvarez
Nelle ultime ore, però, la pista sarebbe tornata d’attualità. Secondo quanto riportato da Cadena SER e rilanciato da diversi media internazionali, il Barcellona starebbe valutando Lautaro come alternativa a Julián Álvarez, altro grande obiettivo offensivo dei catalani. La concorrenza per il centravanti dell’Atlético Madrid, segnalato anche nel mirino di Arsenal e PSG, avrebbe spinto il Barça a riaprire il dossier relativo al numero 10 nerazzurro.
Barcellona, spesa in casa dell’Inter
Dal punto di vista tecnico, Lautaro rappresenterebbe il profilo ideale per il gioco offensivo di Hansi Flick: aggressività in pressione, capacità di dialogare con i compagni, fiuto del gol e grande esperienza internazionale. Il capitano interista, inoltre, garantirebbe leadership e mentalità vincente, qualità che il Barcellona considera fondamentali per aprire un nuovo ciclo europeo. Sullo sfondo resta sempre la trattativa per Bastoni, allo stesso modo nel mirino dei blaugrana.
Lautaro leader dell’Inter
Nonostante l’interesse, l’operazione resta però estremamente complicata. Lautaro ha rinnovato con l’Inter fino al 2029 ed è considerato uno dei simboli del progetto nerazzurro. Negli ultimi anni l’argentino è diventato il leader tecnico ed emotivo della squadra, entrando stabilmente nella storia del club anche dal punto di vista realizzativo.
Lautaro per meno di 100 milioni non si muove
A frenare ulteriormente la trattativa ci sarebbero anche i costi elevati dell’eventuale trasferimento. L’Inter non avrebbe intenzione di privarsi facilmente del proprio capitano e valuterebbe il giocatore ben oltre i 100 milioni di euro, cifra difficilmente sostenibile dal Barcellona senza cessioni importanti. Non a caso, in Spagna si parla della possibile partenza di alcuni big della rosa catalana per finanziare il mercato estivo, come Jules Koundé, attratto dalla Premier League, o Ronald Araujo.
L’Inter fa muro attorno al capitano
Per il momento, dunque, quello tra Lautaro e il Barcellona resta soprattutto un forte interesse di mercato. Ma il fatto che il nome dell’argentino sia tornato con insistenza nei radar blaugrana conferma ancora una volta lo status internazionale raggiunto dal capitano dell’Inter, ormai considerato uno dei centravanti più completi e decisivi del calcio europeo.