Inter, Barella e Bastoni da incubo sotto gli occhi di Gattuso: è allarme playoff. Il retroscena su Esposito e la frase incriminata

I rigori da incubo dai due veterani nerazzurri contro il Bologna scatenano anche i dubbi in vista delle qualificazioni Mondiali dell’Italia. “Tira chi se la sente”, la frase di Barella finisce nel mirino della critica

Niente finale per l’Inter. La squadra di Chivu sbatte sul Bologna nella semifinale della Supercoppa italiana e lo fa nel modo forse più doloroso possibile con la sentenza che arriva ai calci di rigore. Gli errori di Barella e Bastoni dal dischetto, subito finiti nel mirino della critica, preoccupano anche Gattuso e la sua Italia in vista dei playoff Mondiale.

Bastoni e Barella: rigori da incubo

L’Italia si affida a una batteria di rigoristi di primo livello anche se le mosse di Chivu non sono piaciute a tutti. Il tecnico rumeno ha tirato via dal campo Zielinski, specialista dagli undici metri, a 5 minuti dalla fine del match e alla fine ha deciso di non inserire Pio Esposito. La scelta di cominciare con la classe di Lautaro sembrava essere quella vincente ma quando è toccato a Bastoni prima e a Barella (senza dimenticare l’erroraccio di Bonny) le cose si sono complicate. Il difensore è fatto parare la conclusione a mezza altezza e senza troppa convinzione da Ravaglia, il centrocampista invece ha spedito altissimo la sua conclusione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il retroscena su Pio Esposito e la frase incriminata

Al 90’ è il momento delle analisi e della accuse. A pochi minuti dal termine infatti in casa Inter sembrava tutto pronto per l’ingresso in campo di Pio Esposito, con il giovane attaccante che avrebbe dovuto prendere il posto di Barella. Secondo alcune ricostruzioni per il centrocampista avrebbe rifiutato il cambio, un’ipotesi scartata da Chivu: “Non ho voluto inserire un giocatore a freddo per fargli battere il calcio di rigore”, ha rivelato alla fine del match. Ma a far discutere è anche la frase che le telecamere Mediaset hanno captato prima della lotteria dei rigori con il centrocampista che in veste di leader ha invitato a compilare la lista in base a “chi se la sente”.

Bologna-Inter: le pagelle

Le critiche dei tifosi

Una gara che ha visto l’Inter attaccare a lungo nel secondo tempo con i nerazzurri che avevano avuto anche a disposizione un calcio di rigore prima dell’intervento del Var e del ripensamento di Chiffi. Dalla serata in Arabia Saudita però arrivano anche tante critiche nei confronti di due giocatori simbolo come Barella e Bastoni che non sono riusciti a incidere: “Il modo in cui hanno tirato i rigori è agghiacciante, te lo puoi aspettare da Bonny ma non da loro”. E ancora: “Incredibile Barella, prima dice che tira chi se la sente e poi calcia in quel modo”. Mentre Emanuele commenta: “Barella, Dimarco e Bastono i senatori delle sconfitte. Ho più voglia io di alzarmi per lavorare la mattina che i due che hanno calciato quei rigori”.

L’allarme in vista dei playoff

Il doppio errore di Barella e Bastoni è avvenuto sotto gli occhi di Rino Gattuso. Il ct della nazionale italiana ha deciso di volare a Riyadh per assistere alla Supercoppa e anche per vedere da vicino alcuni dei giocatori che faranno parte dell’ossatura della squadra che affronterà i playoff di qualificazione Mondiale. Il primo appuntamento è in programma il 26 marzo contro l’Irlanda del Nord, e in caso di passaggio del turno ci sarà il confronto con una tra Galles e Bosnia. In entrambe le circostanze (anche se già sono pronti gli scongiuri), gli azzurri potrebbero anche trovarsi di fronte alla possibilità di dover passare dai tiri di rigore per conquistare un pass per la competizione che si svolgerà tra Usa, Canada e Messico.