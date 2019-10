Inter, Bargiggia: Guadagni 1 milione al mese, basta frignare

Lo sfogo di Conte, che si è lamentato della rosa corta dopo il deludente pari con il Parma, ha fatto riaffiorare antichi veleni e recenti dissapori nei confronti del tecnico dell’Inter. L’allenatore nerazzurro si è detto preoccupato, ha giustificato la prova sotto tono con il fatto che giocano sempre gli stessi e di fatto ha stimolato la proprietà perchè a gennaio si intervenga in maniera importante sul mercato se si vuole continuare ad andare avanti su tutte le competizioni.

LA POLEMICA – Parole che non sono piaciute a Paolo Bargiggia. Il giornalista di Mediaset se l’è presa proprio con Conte, riservandogli parole poco lusinghiere.

IL TWEET – Bargiggia twitta: “Guadagna 1 milione di euro netti al mese, L’Inter è la squadra che ha speso più di tutti sul mercato e Conte continua a frignare o a dare lezioni di morale alla gente. insopportabile”.

LE REAZIONI – Arrivano centinaia di commenti sui social e la stragrande maggioranza, interisti compresi, si dice d’accordo: “Alle prime difficoltà comincia ad innervosirsi e prova a scaricare le responsabilità ad altri. Lo ha sempre fatto” o anche: “Sembra che non riesca a gestire 2 competizioni. Il suo passato insegna”.

COME SEMPRE – I follower sottolineano che il suo difetto è sempre stato questo: “Sta cominciando a dare la colpa agli altri. Come del resto ha fatto sempre” o anche: “È sempre stato così “lamentoso”, alla Juve si lamentava della vendita di Matri dopo che gli avevano preso Tevez..Va via Giaccherini per una cifra clamorosa, e sembrava gli avessero svaligiato la casa, per fare due esempi”.

LA FUGA – C’è chi ipotizza che possa presto lasciare l’Inter: “Se a gennaio non gli danno almeno tre giocatori, a giugno se ne va”, oppure: “Scapperà così come ha fatto con la Juve, la Nazionale ed al Chelsea (qui è stato furbo si è fatto licenziare ed ha invocato l’art. 18)” o ancora: “A Torino lo hanno capito…come a Londra, come a Bari, come a Lecce, lo capiranno anche i cinesi. Il personaggio è questo”.

I LAMENTI – I tifosi sono inferociti: “Capisco perché Agnelli non lo ha rivoluto a Torino…puoi esser bravo finché vuoi, ma non puoi esser sempre una lamentela continua e soprattutto auto classificarti come Guru supremo da cui tutti devono pendere, senza però esser messo mai in discussione… ” o anche: “Con la sua tecnica di spremitura dei giocatori per forza vuole una rosa immensa “.

LA DIFESA – Non manca chi lo difende: “Ha solamente detto che i sostituti non sono come i titolari, situazione reale da inizio campionato di cui ne sono consapevoli tutti ” o anche: “Anche De Ligt guadagna un milione netto al mese, più i bonus sui rigori che provoca… ridicolo, perchè non dici che l’Inter 4° lo scorso anno è l’unica ad aver ceduto 3 titolari, Icardi, Nainggolan, Perisic le altre hanno solo acquistato senza cedere titolari… ” e infine: “Se ha Borja Valerio in panchina ha ragione, si lamenta pure chi ha 22 campioni figurati lui ché e obbligato a giocare con gli stessi”.

SPORTEVAI | 28-10-2019 09:49