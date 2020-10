Inter, Bastoni annuncia: "Tampone negativo"

Alessandro Bastoni è il primo giocatore dell’Inter a guarire dal coronavirus, essendo stato anche il primo ad averlo. Il difensore nerazzurro ha annunciato su Instagram la negatività al tampone, tanto attesa.

Tecnicamente il giocatore adesso potrà essere convocato per il Derby di domani contro il Milan. Anche se, dopo quasi due settimane di isolamento, Conte non farà affidamento su di lui per una partita così importante, o almeno non dall’inizio.

Il difensore comincerà ad allenarsi in gruppo e presumibilmente sarà arruolato da Conte da titolare nella sfida di Champions League contro il Borussia M’Gladbach, anche se nulla è ancora scritto, nemmeno per la partita di domani.

Conte, se non dovesse puntare su Bastoni contro il Milan, avrà le scelte contate in difesa con D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov, visto anche il persistere del Covid-19 per Skriniar.

