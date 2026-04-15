Inter, Bastoni e l’assist dell’Atletico: perché il flop in Champions può spingere il Barcellona all’assalto al difensore  

La fragilità difensiva mostrata dai blaugrana contro la squadra di Simeone potrebbe spingere il club ad accontentare o quantomeno avvicinare le richieste dei nerazzurri per il centrale

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La sconfitta del Barcellona nei quarti di finale di Champions League con l’Atletico Madrid potrebbe rivelarsi una buona notizia per l’Inter e per Alessandro Bastoni: la fragilità difensiva della squadra di Hansi Flick può spingere il club blaugrana ad accontentare le richieste dei nerazzurri per il difensore.

Inter, Bastoni aspetta il Barcellona

Alessandro Bastoni ha intenzione di cambiare aria a fine stagione e l’Inter non sembra disposta a ostacolarlo. Anzi, l’addio del difensore potrebbe aiutare il club nerazzurro a finanziare la rivoluzione tattica che Cristian Chivu ha in mente nella prossima stagione. Da settimane è ormai noto l’interesse del Barcellona per Bastoni, tuttavia il club blaugrana non ha ancora avviato alcuna trattativa con l’Inter, anche per la valutazione che i nerazzurri danno del centrale mancino, pari a 70 milioni di euro. L’eliminazione del Barça dalla Champions League ad opera dell’Atletico Madrid, però, potrebbe spingere i catalani a cambiare atteggiamento.

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La fragilità difensiva di Flick

Il doppio confronto con i Colchoneros ha infatti messo in evidenza ancora una volta la fragilità difensiva della formazione allenata da Hansi Flick, tecnico che ha dato un’impronta ultra-offensiva ai catalani – ben più di quanto la tradizione legata al bel gioco del club imponga – ma senza fornire un vero equilibrio di gioco. Difficilmente Flick cambierà la propria filosofia in futuro, e allora per migliorare il Barcellona sa di doversi schierare centrali più affidabili.

Bastoni per alzare la qualità dei centrali

I blaugrana hanno finito in 10 entrambe le gare con l’Atletico, con Cubarsì espulso nella gara di andata e il suo sostituto Eric Garcia in quella di ritorno: prendere Bastoni permetterebbe a Flick di poter disporre di un centrale più bravo in fase passiva rispetto a Garcia e a Gerard Martin, ma superiore con la palla al piede sia ad Araujo che a Christensen (se rimarrà, è in scadenza di contratto).

Con Bastoni, quindi, il Barcellona eleverebbe le qualità difensive del suo pacchetto arretrato, senza intaccarne l’abilità in fase di impostazione. Inoltre Bastoni, dotato di un ottimo sinistro, sarebbe l’elemento perfetto per far coppia con Cubarsì, nei piani del Barça il “nuovo Puyol”.

L’assist per l’Inter

La necessità di elevare la qualità individuale dei difensori, emersa in maniera drammatica contro l’Atletico, potrebbe dunque spingere il Barcellona se non ad accontentare l’Inter, almeno a presentarsi al tavolo della trattativa con una proposta più vicina ai 70 milioni rispetto ai 45-50 di cui ha parlato la stampa catalana nelle scorse settimane. Diego Simeone e il suo Atletico, dunque, potrebbero aver involontariamente servito un assist prezioso a Bastoni e al piano di rinnovamento dell’Inter.