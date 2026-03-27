Inter, all-in su Calafiori: con Bastoni al Barcellona, Marotta pronto a reinvestire 50 milioni per l’ex Bologna

I due azzurri potrebbero cambiare casacca in estate: il Barça insiste per il 95 dell'Inter. Marotta studia il colpo per regalare a Chivu l'ex Roma e Bologna

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Bastoni al Bacellona, Calafiori all’Inter. Potrebbe essere questo il clamoroso scenario che pare stagliarsi sull’orizzonte nerazzurro. Fantascienza o possibili anticipazioni di un’estate di calciomercato che potrebbe rivelarsi rovente? A leggere le ultime indiscrezioni pare che si possa propendere per la seconda ipotesi, con uno switch tutto azzurro nella retroguardia della Benamata. Senza dimenticare o tralasciare la pista che porta a un altro azzurro di Premier: Giovanni Leoni.

Bastoni, l’Inter fissa il prezzo

Che a Barcellona ci siano grandi estimatori di Alessandro Bastoni è storia nota. Negli ultimi giorni, però, le voci su un possibile addio all’Inter del centrale azzurro hanno iniziato a farsi più insistenti e a correre verso la Spagna. I nerazzurri avrebbe anche già fissato il prezzo del cartellino, valutando il classe ’99 circa 70-80 milioni di euro. Ovviamente, si andrà nel concreto a partire da giugno, se non oltre, visto il Mondiale estivo a cui l’Italia proverà ad accedere martedì prossimo.

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Contatti avviati

Nelle ultime ore, però, gli azulgrana avrebbero avviato i contatti con i nerazzurri. A rivelarlo è l’esperto di Calciomercato, Fabrizio Romano, che dal suo canale YouTube ha aggiornato circa la situazione venutasi a creare attorno a Bastoni spiegando come si sia già parlato di contratto e di richieste dell’Inter che, come riferito dallo stesso Romano a L’Interista, non avrebbe alcuna intenzione di accettare contropartite. Insomma, Bastoni si vende solo cash.

Calafiori nel mirino di Marotta

Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco, la possibilità che Marotta e Ausilio abbiano già individuato il sostituto del numero 95. Gli indizi portano in Premier e, oltre alla pista Giovanni Leoni – di cui vi abbiamo parlato in giornata -, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando seriamente a Riccardo Calafiori. Come svelato da Tuttomercatoweb.com, per l’ex Roma e Bologna da Viale della Liberazione in caso di addio a Bastoni potrebbe partire un assegno da 50 milioni di euro.

Affari legati a doppio filo

La pista al momento è solo abbozzata e nessuno ha ancora alzato la cornetta per contattare i Gunners. La verità è che Calafiori a Londra sta bene, ma non sta trovando moltissimo spazio e l’opportunità di diventare un pilastro dei nerazzurri potrebbe spingerlo a cambiare aria. Come detto, però, resta tutto legato a doppio filo alla situazione Bastoni. Se “Ale” dovesse dire di sì al Barça, allora la casella lasciata vuota potrebbe parlare ancora italiano, con Calafiori a contendersi la chiamata della Benamata con a Leoni.