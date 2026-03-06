Inter, il Barcellona irrompe su Bastoni: Deco e Flick puntano sul caos post-Juventus. I nerazzurri fissano il prezzo

Il clima di fuoco attorno al difensore potrebbe spingerlo all'estero, con il club blaugrana pronto ad approfittarne. Ma i nerazzurri chiederebbero cifra monstre per liberarlo

Il futuro di Alessandro Bastoni torna improvvisamente al centro del mercato europeo. Il difensore dell’Inter, reduce da settimane complicate dopo il polverone sollevato dal derby d’Italia contro la Juventus, sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il club blaugrana starebbe monitorando con grande attenzione la situazione del centrale nerazzurro. Tra polemiche, fischi dagli stadi e la presa di posizione dell’Assocalciatori, il momento attorno al difensore resta delicato.

Il Barcellona osserva Bastoni

Il Barcellona starebbe valutando con attenzione la possibilità di affondare il colpo per Alessandro Bastoni. La dirigenza blaugrana, con il direttore sportivo Deco in prima linea e l’allenatore Hansi Flick, apprezza da tempo le caratteristiche del difensore dell’Inter. La sua capacità di impostazione e la qualità nella costruzione dal basso lo rendono un profilo ideale per il gioco del club catalano. In Spagna si parla di un interesse concreto che potrebbe trasformarsi in una trattativa qualora la situazione del giocatore a Milano dovesse complicarsi ulteriormente. I blaugrana osservano quindi l’evoluzione del caso con grande attenzione.

I fischi e la pressione dopo Inter-Juventus

Bastoni nelle ultime settimane è finito al centro delle polemiche dopo l’episodio che lo ha visto protagonista con Pierre Kalulu nel derby d’Italia tra Inter e Juventus. Da quel momento il difensore nerazzurro è stato bersaglio di fischi in diversi stadi italiani, compresa la recente sfida di Coppa Italia contro il Como al Sinigaglia. Una situazione che ha inevitabilmente aumentato la pressione attorno al giocatore. Il clima mediatico e le critiche ricevute potrebbero pesare anche nelle valutazioni sul futuro. In un contesto così teso, l’ipotesi di una nuova esperienza all’estero potrebbe diventare uno scenario da non escludere.

L’Assocalciatori difende il difensore nerazzurro

Sul caso Bastoni è intervenuta anche l’Associazione Italiana Calciatori. Il presidente Umberto Calcagno ha parlato di un accanimento eccessivo nei confronti del difensore dell’Inter, sottolineando come il giocatore abbia già ammesso il proprio errore. Secondo Calcagno, l’esposizione mediatica e il fatto di giocare nella squadra in testa alla classifica amplificano inevitabilmente le polemiche.

L’AIC ha quindi espresso la propria vicinanza al calciatore, ribadendo fiducia nella sua integrità professionale. Un sostegno importante in un momento in cui Bastoni resta uno dei nomi più discussi del calcio italiano. Nelle scorse ore anche il Capo Delegazione della Nazionale, Gigi Buffon, si era espresso sul tema in sostegno del nerazzurro.

Il prezzo fissato dall’Inter

Nonostante le voci di mercato, l’Inter non ha comunque alcuna intenzione di privarsi facilmente del suo difensore. Bastoni è considerato uno dei pilastri del progetto tecnico nerazzurro e una colonna della retroguardia. Proprio per questo motivo, il club avrebbe fissato una valutazione molto alta per lasciarlo partire. Solo un’offerta importante – sugli 80 milioni di euro – potrebbe convincere la società a sedersi al tavolo delle trattative. Nel frattempo il Barcellona continua a osservare, pronto eventualmente ad approfittare di un ulteriore momento di tensione attorno al giocatore.