Inter: Bastoni, ci risiamo, così non diventerà mai un leader. Il web non perdona

Il difensore è stato espulso ieri nel match di Champions League contro lo Shakhtar proprio quando sembrava uscito dal tunnel di un anno 2026 tutto da dimenticare

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il 31 dicembre 2026 brinderà più di altri e magari getterà metaforicamente dal balcone tutto quello che gli è capitato in quest’anno ma intanto Alessandro Bastoni torna dietro la lavagna. Dopo un avvio di stagione incoraggiante, tra Inter e Nazionale, il difensore ci è ricascato ieri facendosi espellere nel match di Champions League contro lo Shakhtar e sono tornare d’incanto tutte le ombre di un 2026 horror tra il caso-Kalulu, l’espulsione a Zenica in azzurro e vicende extra-campo.

L’ingenuità di Bastoni

E successo tutto in un minuto e mezzo, due cartellini gialli di fila: il primo forse dubbio, il secondo sicuramente meritato per una manata a un avversario su azione d’angolo. Un vero peccato perché fino a quel momento Bastoni stava confemando il periodo felice, dando solidità al reparto e guidando Akanji e Carlos Augusto. Con l’ingresso di Bisseck è stato poi dirottato come braccetto e proprio in quella posizione ha rimediato il doppio cartellino che poteva costare carissimo all’Inter.

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Le parole di Chivu

Dal tecnico Chivu solo una tiratina d’orecchie dopo la sofferta vittoria con lo Shakhtar: “Ho visto poco, è stato provocato. E’ stata una ingenuità, avevo detto al gruppo di non innervosirci. Dovevamo gestire meglio le frustrazioni. Non ho rivisto cosa è accaduto sul secondo giallo perché ero preoccupato di come mettere la squadra in campo. Bastoni sa di aver commesso un’ingenuità, serve lucidità anche davanti alle provocazioni”.

La rabbia dei tifosi

Più severo il web. Fioccano le reazioni sui social: “A Bastoni spesso scappa la frizione e per un professionista esperto, preparato ed affermato, questo non va proprio bene. Senatori, allenatore e dirigenza glielo devono far notare con fermezza” e poi: “Bastoni stava giocando pure una buona partita, anche ottima da centrale, ma farsi pescare così con due gialli in un minuto è un’ingenuità inspiegabile per un giocatore della sua esperienza”,

C’è chi scrive: “Interisti che difendono Bastoni è normale? Questi ci sono i ci fanno? Uno scrive, ” ma che rosso è”? Un altro, ” l’avversario che esulta per l’espulsione di Bastoni qui tutto lecito?. Questi non hanno capito la differenza, tra esultare dopo aver simulato ed espulsione di gioco” e poi: “Bastoni mi sembra di ricordare che il buon vecchio Chivu ti avesse insegnato a non mettere le mani addosso ad un giocatore avversario quando sei ammonito, giusto??” e ancora: “Ogni volta che viene buttato fuori dal campo, il popolo onesto del calcio festeggia!”

Il web è scatenato: “È sempre un piacere vedere espulso quella bella persona, per non dire altro, di Bastoni. In Serie A magari funziona tutto, in Europa però la musica cambia eccome.” e poi: “Non ha sbagliato Bastoni. E’ che si confonde talvolta e crede di giocare una partita di campionato” e infine: “Come sempre è scorretto in campo e poi si lamenta che l’arbitro lo ha cacciato”