Per l'Inter Bastoni non è imprescindibile e il contatto tra l'agente e Barcellona lo dimostra, Liverpool e Arsenal sullo sfondo

Il difensore dell'Inter sarebbe stato oggetto di un contatto tra il club catalano e il suo agente, dopo le recenti indiscrezioni che lo hanno visto coinvolto e il caso Kalulu

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Come si è logorato quel rapporto tra Alessandro Bastoni e l’Inter che, da imprescindibile, ha assunto il profilo del personaggio scomodo, quasi indigesto al punto tale da includerlo nella lista dei cedibili? Il suo nome, stamani, non è al centro di una questione di campo, di regolamento e protocollo VAR. Ma come accaduto in tempi non sospetti, il difensore sarebbe al centro di una ipotesi suggestiva quanto pirotecnica. La destinazione ultima non sarebbe, però, un club di prima fascia in Premier, campionato che può permettersi operazioni ambiziose, mediatiche quanto potenti sotto il profilo economico-finanziario con un occhio all’ingaggio e l’altro al fair play. Rispetto al recente passato, ci sarebbe un contatto, ancora embrionale, con il Barcellona, che a differenza di Liverpool e Arsenal non si sarebbe limitato a meri attestai di stima per Bastoni.

Bastoni, contatto Barcellona

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, e in attesa di riscontro, Bastoni sarebbe un giocatore di prima fascia al suo apice calcistico ora, nonostante l’episodio Kalulu abbia di certo contaminato l’immagine pubblica del difensore. Eppure le sue qualità, l’insieme delle sue caratteristiche determinano un continuo e sistematico attestato da parte dei top club europei, tra cui lo stesso Barcellona.

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Rispetto al recente passato, il giocatore si trova in una situazione contrattuale favorevole alla possibile cessione a giugno: contratto in scadenza nel 2028 e ben 5 milioni netti all’anno. Troppo per le italiane, non per i club esteri. Qualcosa si sta muovendo e il procuratore, Tullio Tinti, come scrive Gazzetta, avrebbe registrato l’interesse del Barcellona.

La corte delle inglesi Liverpool e Arsenal

E anche in Premier League diverse squadre potrebbero interessarsi all’affare, come Liverpool e Arsenal, che ha già messo a segno un colpo italiano con Riccardo Calafiori.

Dicevamo del prezzo di Bastoni, o meglio, del suo cartellino: si parte dai 50 milioni di euro, anche se la valutazione attuale, stando a transfertmarkt, si aggira attorno agli 80 milioni.

Attualmente infortunato, Bastoni si è procurato un edema alla tibia durante il recente derby che lo ha tenuto ai box contro l’Atalanta ma che dovrebbe permettergli di essere in campo contro la Fiorentina nell’ultima prima della pausa e delle – ci si augura – due sfide playoff con la Nazionale.

Perché in Premier c’è interesse

Nel variegato universo mediatico d’Oltremanica, a lanciare la notizia relativa al possibile sviluppo di una trattativa con l’Inter giorni fa è stato CaughtOffside, sito britannico specializzato che cita fonti vicine al mondo degli agenti secondo cui Bastoni sarebbe seguito anche da Arsenal e Liverpool oltre ad altri due club inglesi come Chelsea e Manchester City.

Ciò prima della svolta e del contatto con il Barcellona, rumors già emerso nelle scorse settimane. Ma su un simile affollamento c’è da effettuare un distinguo: mentre i primi due paiono intenzionati ad azzardare a tempo debito, Chelsea e Man City nutrirebbero stima nei confronti del giocatore senza esagerazioni preferendo rimanere sullo sfondo.

TeamTalk, dalla sua, riporta il virgolettato di una fonte vicina al calciatore: “Alessandro è felice all’Inter e in Italia, ma a 26 anni c’è la convinzione che potrebbe provare ad andare a giocare all’estero. È al top della sua carriera e al momento non molti al mondo possono reggere il confronto con lui”. Ma al netto delle indiscrezioni, che cosa ha dichiarato Beppe Marotta, numero 1 di viale della Liberazione, in merito a una possibile cessione di Bastoni qualora il calciatore la chiedesse, attraverso i suoi rappresentanti (TMP Soccer, riconducibile a Tinti, Pari e Montipò)? Incedibile, in estrema sintesi.

Il prezzo di Bastoni

Classe 1999, Bastoni è arrivato all’Inter nell’estate del 2019 dal Parma via Atalanta per 31 milioni di euro, a seguito del crescendo di rendimento evidente dalle sue statistiche. Un investimento di prospettiva, siglato da un accordo che, ad oggi, lo vede sotto contratto con il club nerazzurro fino a giugno 2028, con un ingaggio pari a circa 5,5 milioni di euro netti all’anno.

Finora ha raccolto 291 presenze in maglia nerazzurra con 8 goal, 30 assist, 50 ammonizioni e 2 espulsioni contribuendo a vincere 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane.

ANSA

Alessandro Bastoni

Scadenze e ingaggio

Come già illustrato, e come per altri calciatori in scadenza o in prossimità di rinnovo, la dirigenza nerazzurra starebbero studiando le soluzioni compatibili con prolungamenti utili a preservare gli stessi interessi societari, includendo in questa lista di giocatori lo stesso Bastoni il quale dovrebbe firmare un accordo con nuova scadenza al 30 giugno 2030, con tanto di aumento d’ingaggio.

Marotta potrebbe tutelare la società di viale della Liberazione con una trattativa lampo rispetto al previsto. Se il Barcellona, quindi, dovesse insistere si potrebbe imbastire con Tinti e i la sua società (condizionale d’obbligo) un tavolo che vedrebbe cifre simili. E un inevitabile aumento d’ingaggio per Bastoni che andrebbe a guadagnare più dei 5 milioni che riportano indiscrezioni.