Inter, Bastoni espulso contro lo Shakhtar: prima la bordata di Marotta, poi le polemiche. Champions da incubo

Nell’intervista precedente alla partita con lo Shakhtar il presidente aveva scoccata una frecciata nei confronti dei suoi difensori. In campo è arrivata un’espulsione quantomeno ingenua

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Serata da dimenticare per Alessandro Bastoni, protagonista di un’espulsione quantomeno ingenua nella partita con lo Shakthar, di grande importanza per il cammino in Champions League dell’Inter. Ma la serata del centrale si era aperta male già prima della gara, con una bordata del presidente Beppe Marotta diretta a lui e agli difensori di Cristian Chivu.

Inter, Bastoni espulso contro lo Shakhtar

Alessandro Bastoni è stato protagonista in negativo della partita dell’Inter contro lo Shakthar, di enorme importanza per il cammino in Champions League della squadra di Cristian Chivu. Il difensore nerazzurro, infatti, è stato espulso per una doppia ammonizione rimediata nel giro di due minuti, sul punteggio di 0-0. Bastoni ha rimediato prima un cartellino giallo al 66’ per un battibecco a centrocampo con un avversario: un provvedimento piuttosto severo. Poi, al 68’, la frittata.

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L’ingenuità della seconda ammonizione

Due minuti dopo aver ricevuto la prima ammonizione Bastoni si è lasciato coinvolgere in un battibecco da Ocheretko: la lite è terminata con una manata del difensore dell’Inter al volto del giocatore dello Shakhtar, che è stramazzato al suolo. Sul momento l’arbitro Osmers non si è reso conto di quanto accaduto ma dopo qualche attimo, probabilmente richiamato dal Var, ha estratto il secondo giallo nei confronti del nerazzurro: Bastoni ha quindi lasciato in dieci la sua squadra in una partita fino a quel momento comunque equilibrata.

La bordata di Marotta

La serata no di Bastoni, in realtà, era iniziata già prima del fischio d’inizio. A pochi minuti dal via della gara di Champions, infatti, il presidente Beppe Marotta aveva parlato dei limiti della rosa nerazzurra, scoccando una vera e propria bordata nei confronti dei difensori nerazzurri. “Ci manca un leader difensivo? Sì, sono d’accordo”, ha detto Marotta: un colpo diretto a Bastoni, Akanji e Bisseck, i tre centrali che finora sono quasi sempre scesi in campo nella squadra di Chivu. Il presidente ha poi provato a correggere il tiro: “Dobbiamo anche dire che si gioca sempre in undici, con tre reparti e non mi sento di colpevolizzare solo la difesa”, le sue parole. Che le sue dichiarazioni abbiano innervosito Bastoni?