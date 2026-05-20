Inter, la frenata del Barcellona per Bastoni e i dubbi su Bisseck e Carlos Augusto: come cambiano i piani di Marotta

Il club catalano ha rinunciato al difensore nerazzurro, mentre i colleghi di reparto continuano a rifiutare il rinnovo: due fattori che potrebbero portare a una nuova strategia

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La difesa dell’Inter del prossimo anno è destinata a cambiare, ma non come si pensava fino a pochi giorni fa: il Barcellona pare infatti aver mollato Alessandro Bastoni, mentre proseguono le difficoltà per rinnovare i contratti di Yann Bisseck e Carlos Augusto. Due fattori che potrebbero portare il presidente Beppe Marotta a un cambio di strategia.

Inter, il Barcellona molla Bastoni

Fino a pochi giorni fa Alessandro Bastoni pareva destinato a lasciare l’Inter: su di lui c’era un forte interesse del Barcellona e Beppe Marotta pensava proprio al difensore mancino come elemento da sacrificare per realizzare una ricca plusvalenza e aumentare così le risorse a disposizione per la campagna acquisti. Ora, però, la situazione è cambiata: secondo quanto confermato dal catalano Diario Sport, infatti, il Barça avrebbe mollato Bastoni, spaventato dalla quotazione del cartellino data dall’Inter (sui 70 milioni di euro) e spinto dal tecnico Hansi Flick a puntare centrali con altre caratteristiche.

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I no al rinnovo di Bisseck e Carlos Augusto

Bastoni, a questo punto, potrebbe restare all’Inter, a meno che non si presenti un altro top club deciso a soddisfare la richiesta economica dei nerazzurri per il suo cartellino. Altri due neo-campioni d’Italia, invece, potrebbero finire nella lista dei partenti: parliamo di Yann Bisseck e Carlos Augusto, difensori che negli ultimi mesi hanno rifiutato qualunque approccio da parte dell’Inter riguardante i loro rinnovi di contratto. Neanche lo scudetto ha fatto cambiare idea al centrale tedesco e al jolly brasiliano: ad oggi sono entrambi vincolati all’Inter fino a giugno 2028.

Il cambio di strategia di Marotta

C’è dunque ancora tempo per lavorare al rinnovo di entrambi, tuttavia dopo il ritiro del Barcellona dall’affare Bastoni Marotta potrebbe optare anche per un’altra strategia. Ovvero, mettere sul mercato Bisseck e Carlos Augusto e ricavare dai loro cartellini le risorse per la campagna acquisti. Tra i due il tedesco è quello che ha più mercato – soprattutto in Premier Leaague – e una valutazione più alta, superiore ai 40 milioni di euro, mentre l’Inter potrebbe ricavare tra i 20 e i 25 milioni dall’addio di Carlos Augusto, che ha sfiorato la convocazione nel Brasile per i Mondiali.

Il futuro di Acerbi, De Vrij e Pavard

Al momento, l’unico difensore che pare certo di lasciare l’Inter è dunque Francesco Acerbi, in scadenza di contratto il 30 giugno. Stephan De Vrij, infatti, ha dato la sua disponibilità a prolungare il contratto con i nerazzurri anche a cifre più basse dei 3,8 milioni di euro netti percepiti attualmente: Marotta ci sta pensando, il rinnovo dell’olandese potrebbe rappresentare un buon affare per i nerazzurri, soprattutto in caso di addio di uno tra Bisseck e Carlos Augusto.

Già segnato, invece, il destino di Benjamin Pavard: per il francese, di ritorno dal prestito al Marsiglia, si cerca una sistemazione definitiva. In entrata, invece, è ormai scontato l’arrivo dal Sassuolo di Tarek Muharemovic.