Inter, Bastoni lascia il ritiro della Nazionale

Alessandro Bastoni lascia il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento ai flessori. Ad annunciarlo la Figc con un comunicato in cui precisa che il ventunenne difensore dell’Inter, già dato come indisponibile per le gare con Bosnia e Olanda di Nations League, ha fatto ritorno al club d’appartenenza per le cure del caso.

Per Stefan De Vrij, impegnato con l’Olanda, una lieve distorsione: sarà a disposizione di Antonio Conte entro pochi giorni.

OMNISPORT | 05-09-2020 17:49