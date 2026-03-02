Il difensore dell'Inter sarebbe entrato nei radar di Arsenal e Liverpool dopo le recenti indiscrezioni che lo hanno visto coinvolto e il caso Kalulu

Stavolta il nome di Alessandro Bastoni non è al centro di una questione di campo, di regolamento e protocollo VAR. Stavolta si tratta di un presunto interessamento nei riguardi del difensore dell’Inter da parte di due club di prima fascia in Premier, campionato che può permettersi operazioni ambiziose, mediatiche quanto potenti sotto il profilo economico-finanziario (con un occhio al fair play). Stavolta il difensore nerazzurro non sarebbe nella playlist solo del Barcellona, ma di Liverpool e Arsenal alla ricerca di figure con le medesime caratteristiche di Bastoni.

Bastoni nella lista di Arsenal e Liverpool

Nel variegato universo mediatico d’Oltremanica, a lanciare la notizia relativa al possibile sviluppo di una trattativa è CaughtOffside, sito britannico specializzato che cita fonti vicine al mondo degli agenti secondo cui Bastoni sarebbe seguito anche da Arsenal e Liverpool oltre ad altri due club inglesi come Chelsea e Manchester City. E al Barcellona, rumors già emerso nelle scorse settimane. Ma su un simile affollamento c’è da effettuare un distinguo: mentre i primi due paiono intenzionati ad azzardare, Chelsea e Man City nutrirebbero stima nei confronti del giocatore senza esagerazioni. In altri termini, rimarrebbero in attesa.

TeamTalk, dalla sua, riporta il virgolettato di una fonte vicina al calciatore: “Alessandro è felice all’Inter e in Italia, ma a 26 anni c’è la convinzione che potrebbe provare ad andare a giocare all’estero. È al top della sua carriera e al momento non molti al mondo possono reggere il confronto con lui”. Ma al netto delle indiscrezioni, che cosa ha dichiarato Beppe Marotta, numero 1 di viale della Liberazione, in merito a una possibile cessione di Bastoni qualora il calciatore la chiedesse, attraverso i suoi rappresentanti (TMP Soccer, riconducibile a Tinti, Pari e Montipò)? Incedibile, in estrema sintesi.

Il prezzo di Bastoni

Classe 1999, Bastoni è arrivato all’Inter nell’estate del 2019 dal Parma via Atalanta per 31 milioni di euro, a seguito del crescendo di rendimento evidente dalle sue statistiche. Un investimento di prospettiva, siglato da un accordo che, ad oggi, lo vede sotto contratto con il club nerazzurro fino a giugno 2028, con un ingaggio pari a circa 5,5 milioni di euro netti all’anno.

Finora ha raccolto 291 presenze in maglia nerazzurra con 8 goal, 30 assist, 50 ammonizioni e 2 espulsioni contribuendo a vincere 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane.

ANSA

Alessandro Bastoni

Come per altri calciatori in scadenza o in prossimità di rinnovo, la dirigenza nerazzurra starebbero studiando le soluzioni compatibili con rinnovi utili a preservare gli stessi interessi societari, includendo in questa lista di giocatori lo stesso Bastoni il quale dovrebbe firmare un accordo con nuova scadenza al 30 giugno 2030, con tanto di aumento d’ingaggio. Una via per tutelare un capitale del club, che non disegna, a priori, eventuali offerte ma le valuta non inferiori ai 90/100 milioni per il centrale di Cristian Chivu. La trattativa, quindi, si potrebbe imbastire (condizionale d’obbligo) solo e solo se le cifre dell’offerta si aggirassero su record simili.

L’asse Inter-Liverpool

Nella finestra di mercato, il Liverpool aveva raccolto informazioni sull’interista Denzel Dumfries senza che ciò si traducesse in una trattativa da un epilogo concreto. E pure l’Inter si era dimostrata attenta ai giocatori in uscita dal club inglese.

Diversa, se non opposta la situazione che ha portato Giovanni Leoni (classe 2006), ai Reds quando sembrava destinato a sposare proprio l’Inter di Chivu. Sappiamo che, poi, l’avventura inglese per Leoni si è rivelata complicatissima e sofferta per via del grave infortunio al legamento crociato del ginocchio, un infortunio grave che gli ha fatto finire questa stagione con largo anticipo.

Sul versante delle altre voci, tutto tace. Del destino in Premier di Bastoni non vi è ancora conferma.