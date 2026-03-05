Bastoni, la polemica continua: la posizione di Gattuso. Ansia per il derby con il Milan e per la sfida con l’Irlanda del Nord

Il giocatore dell’Inter ancora nel mirino dei tifosi dopo la simulazione contro la Juventus che ha portato all’espulsione di Kalulu. Dalla stampa italiana arriva un appello in vista dei playoff per il Mondiale

Un caso nazionale, in tutti i sensi della parola, che invece di sgonfiarsi con il passare dei giorni diventa sempre più pesante. I fischi di Como ad Alessandro Bastoni hanno generato anche preoccupazione non solo in vista del derby con il Milan, ma soprattutto in considerazione della sfida dell’Italia contro l’Irlanda nel Nord nel match di playoff per la qualificazione al Mondiale 2026.

Ansia per il derby e per l’Irlanda del Nord

Dopo Lecce e Como, non sarà certo il derby il momento della “pace” per Alessandro Bastoni. E’ molto probabile che anche nella stracittadina milanese, il difensore dell’Inter subirà un trattamento “di favore” dai tifosi del Milan. Ma in casa Italia comincia a serpeggiare una certa preoccupazione soprattutto in vista della sfida contro l’Irlanda del Nord in programma il prossimo 26 marzo. Appuntamento fondamentale quello di Bergamo per provare a interrompere la maledizione mondiale. Manca ancora tanto prima di quella data e la speranza è che il caso si sgonfi prima di scendere in campo per i playoff. Un po’ di preoccupazione però comincia a montare con la situazione di Bastoni che potrebbe diventare una distrazione in un momento così delicato per le sorti della nazionale azzurra.

La posizione di Rino Gattuso

Il caso di Alessandro Bastoni sta assumendo proporzioni per certi versi inattese. Il giocatore dell’Inter è stato pesantemente contestato prima a Lecce e poi a Como. E di sicuro non avrà vita facile neanche nel derby contro il Milan. C’è chi nel corso degli ultimi giorni ha chiesto anche che il difensore venga lasciato fuori dalla lista dei convocati della nazionale in vista dei playoff per le qualificazioni Mondiali. Una posizione che non sembra essere per nulla condivisa da Rino Gattuso. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico avrebbe chiamato il difensore nei giorni successivi a Inter-Juve per offrire il suo supporto al giocatore anche in vista degli appuntamenti fondamentali di marzo.

Gazzetta e Corriere della Sera prendono posizione

La situazione del difensore dell’Inter è stata oggetto di analisi e di opinioni. E forse in pochi si attendevano che il caso sarebbe andato così a lungo, una prosecuzione che ha avuto luogo soprattutto negli stadi dove il giocatore è stato preso di mira dalle tifoserie avversarie. E ora anche il mondo dei media prova a prendere posizione. Sulla Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando scrive: “Ha pagato? Non con una squalifica ma con un massacro social ricaduto sulla famiglia, più doloroso del giudice sportivo. Merita la persecuzione a oltranza? No”. E prosegue: “Alessandro si è scusato e ora merita la normalità. Basta fischi”.

Posizione simile anche a quella che prende Alessandro Bocci dalle pagine del Corriero della Sera: “Bastoni ha chiesto scusa e la speranza è che il pentimento sia sincero. Sarebbe quindi l’ora di finirla con questo tam tam da una tifoseria all’altra. La speranza è che a Bergamo, Bastoni sia incitato come gli altri azzurri”.