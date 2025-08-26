Inter, Bastoni prende in giro il rinato Thuram: la battuta è un’allusione alla concorrenza di Bonny

Dopo il 5-0 al Torino il difensore ha piazzato una stoccata nei confronti di Tikus, ricordando il suo deludente rendimento nella seconda parte della scorsa stagione

Vivo, presente, letale sotto rete: in Inter–Torino è tornato il vero Marcus Thuram e Alessandro Bastoni non ha mancato di sottolinearlo a fine gara prendendo in giro l’attaccante francese. La battuta del difensore sembra nascondere però anche un’allusione alla concorrenza di Ange-Yoan Bonny.

Inter, la rinascita di Thuram

Due gol in 62 minuti contro il Torino dopo averne segnati altrettanti negli ultimi 3 mesi della scorsa stagione: Marcus Thuram ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, mostrando di aver voltato pagina dopo le difficoltà dell’annata 2024/25. Un exploit, quello del francese, che è stato sottolineato a fine gara da Alessandro Bastoni, difensore che con il suo gol ha spianato la strada all’Inter di Cristian Chivu.

Bastoni prende in giro Thuram

Ai microfoni di Sky Sport Bastoni ha preso in giro Thuram. “Sono felice per Marcus – ha detto il difensore – che aveva scelto gli ultimi sei mesi della passata stagione di andare in vacanza… finalmente è tornato”. Dopo i 13 gol segnati da agosto a dicembre, il rendimento francese è drasticamente calato a partire da gennaio: 5 le reti nella seconda metà della stagione, solo 2 delle quali in serie A, l’ultima delle quali alla 31a giornata.

L’allusione alla concorrenza di Bonny

Oltre alla frecciata al compagno di squadra, però, Bastoni nel corso dell’intervista ha anche suggerito una delle ragioni della rinascita di Thuram. “Si parla di stagione fallimentare perché non abbiamo vinto niente, ma una squadra con un ciclo fallito non arriva in finale di Champions e seconda in serie A”, ha commentato il difensore, parlando dei severi giudizi sull’ultima Inter di Simone Inzaghi.

Poi, però, Bastoni ha aggiunto una frase che può essere ricollegata proprio a Thuram: “La squadra c’è, la voglia c’è, i nuovi ci hanno dato linfa”. Un’ammissione, di fatto, dell’importanza di Ange-Yoann Bonny, attaccante arrivato all’Inter proprio per contendere una maglia da titolare a Thuram accanto a Lautaro Martinez. La concorrenza tra i due francesi sarà probabilmente uno dei leitmotiv della stagione interista: per usare il gergo di Bastoni, Thuram stavolta non potrà concedersi alcuna vacanza…