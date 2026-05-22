Inter, Bastoni flirta con il Real Madrid e Mourinho: l'indizio social che può avvicinare Nico Paz

Il difensore può essere la chiave per mettere in discesa la strada che potrebbe condurre Nico Paz verso il nerazzurro. Sono solo supposizioni, ma alle volte basta poco per allineare le opportunità

E se la soluzione fosse più semplice di quello che possa sembrare? E se bastasse allineare le opportunità per trasformare i sogni in realtà? Essere l’Inter e avere la possibilità di trasporre questi interrogativi sulla voglia di regalarsi Nico Paz, forse, oggi sembra un po’ più fattibile. Il motivo è da ricercare nel futuro di Alessandro Bastoni che, dopo la decisione del Barcellona di allentare la presa, potrebbe comunque finire in Spagna e, più precisamente, al Real Madrid. A lanciare l’indiscrezione è La Gazzetta dello Sport e, allora, giocare ad allineare le opportunità non diventa così insensato.

Bastoni verso il Real Madrid?

“Nico Paz non andrà all’Inter”, un’esternazione, quella di Fabregas che potrebbe essere invecchiata malissimo praticamente in tempo zero. A ridare speranza ai nerazzurri, che non hanno mai nascosto il proprio interesse per l’argentino esploso a Como, sono le ultime emerse su Alessandro Bastoni. Il centrale azzurro accostato per settimane al Barcellona potrebbe infatti essere finito nella lista che tra qualche giorno José Mourinho presenterà a Florentino Perez per il mercato della sua seconda avventura sulla panchina dei Blancos.

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Una difesa da rifondare

Se a costringere il Barça a riflettere prima di affondare il colpo per Bastoni era la richiesta di almeno 70 milioni di euro, a Madrid quella cifra potrebbe non essere un problema. C’è un Mourinho da accontentare e supportare. C’è una piazza da ridestare dopo il digiuno forzato di trofei. E, soprattutto, c’è una difesa da rifondare, visti gli acciacchi di Eder Militao e gli addi certi di Alaba e Carvajal, a cui potrebbe unirsi anche quello di Rudiger. Insomma, il Real cerca un difensore centrale e Bastoni potrebbe essere la soluzione gradita anche allo Special One.

L’indizio e il clamoroso intreccio

A ciò si somma anche un indizio lasciato sui social dal diretto interessato nei giorni scorsi. Come rivelato da fcinter1908.it, infatti, Bastoni avrebbe messo mi piace alla notizia del ritorno di Mou al Real. La situazione è, per ovvie ragioni, ancora nemmeno in una fase embrionale, ma risulta difficile non collegare un possibile affare Bastoni-Real a quello Nico Paz-Inter. Forse solo un volo pindarico, ma le cifre sul piatto sono più o meno quelle e nelle insenature del calciomercato potrebbe anche celarsi un intreccio clamoroso. Perché, a volte, anche con nomi “pesanti”, la soluzione è davvero più semplice di quanto possa sembrare…